غزة: “أمن حماس” يعتقل نحو 30 مواطنا ممن شاركوا في مسيرات التنديد بانقطاع الكهرباء

غزة /PNN- نفذت عناصر من أمن حركة حماس، خلال ساعات الصباح الأولى وفجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات كبيرة طالت أكثر من 30 مواطنا من مختلف محافظات قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن مقنعين يستقلون سيارات رباعية الدفع من نوع “فورد” ولا تحمل أية لوحات تسجيل نفذوا عمليات الاعتقال والمداهمات التي تركزت غالبيتها في وسط وشمال القطاع.

وأضافت: أن عناصر حماس قالوا إن لديهم صلاحيات واسعة تسمح لهم باعتقال كل من يتظاهر أو يفكر بالخروج في تظاهرة على خلفية أزمة الكهرباء.

وقالت المصادر إن الاعتقالات استهدفت قيادات في حركة “فتح” وفي الجبهتين الشعبية والديموقراطية والحراك الشبابي السلمي، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي شمال قطاع غزة، عُرف من المعتقلين: فادي أبو وردة، وأشرف أبو زايدة، وحيدر العيلة، وعلاء الخطيب، وعدي عوض، وأمجد قاسم، وجواد الصليبي، وخالد حنفي، وعاهد خلف، وعلاء بعلوشة، ومحمد التلولي، ومحمد ناهض حميد، وأشرف أبو زعيتر، وهاشم أبو الكاس، ومحمود البابا، وبشير كلوب، وعامر بعلوشة وشقيقه، وشكري أبو عون.

وفي وسط القطاع، اقتحم الأمن الحمساوي عددا من منازل المواطنين ونكل بزوجاتهم وأمهاتهم وأطفالهم نظرا لعدم وجود المستهدفين في منازلهم، وعُرف من أصحاب هذه المنازل علاء الخطيب وأحمد الصوص وكلاهما من مخيم البريج.

كما اعتقل عناصر مما يسمى بجهاز “الأمن الداخلي” المواطن حسام جمعة الهور من مخيم النصيرات وسط القطاع، بذريعة مشاركته في المسيرات الشعبية المنددة بانقطاع الكهرباء.