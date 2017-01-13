ما هو السبب الذي يجعلك تستيقظ وتجد وسادتك مبلّلة باللّعاب؟

يعاني بعض الاشخاص أثناء النوم من سيلان اللعاب ، مما يجعل الشخص يشعر بالحرج امام الاخرين.

وغالبا يحدث السيلان لدى الاطفال في مرحلة نمو الاسنان، بينما لدى الاشخاص البالغين الوضع يختلف تماماً حيث بعد الإستيقاظ تلاحظ بأن الوسادة رطبة وقد يحدث ذلك بسب الإصابة بأمراض معينة يمكن أن تزيد من إنتاج اللعاب وقد يطلق عليه الترويل وهذه الحالة يعاني منها الملايين من الأشخاص كل يوم أثناء النوم.

وتعود أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم إلى:

1- النوم على أحد الجوانب بإستمرار: هو سبب وراء وجود سيلان اللعاب أُثناء النوم، عندما تنام على الجانب يدفعك لفتح فمك طوال النوم ودفع اللعاب ليسيل على الوسادة بدلاً من أن يذهب لأسفل ، و هذه الأسباب الأكثر شيوعاً لسيلان اللعاب أثناء النوم.

2- إلتهاب الجيوب الأنفية: يؤدي إلتهاب الجيوب الأنفية إلى صعوبة في البلع والتنفس وهذا بدوره يؤدي إلى سيلان اللعاب أثناء النوم ،وتزداد الحالة سوءاً عندما تعاني من نزلة البرد حيث تدفعك للتنفس عن طريق الفم بسبب إنسداد الأنف مما يتسبب في تدفق اللعاب من الفم.

3- الحموضة أو إرتجاع المرئ: إذا كنت تعاني من الحموضة أو إرتجاع المرئ قد يكون ذلك سبب وراء إفراط إفراز اللعاب في الفم. لأنها تحفز إنتاج حمض المعدة إلى المرئ و هذا بدوره يؤدي إلى اللعاب المفرط.

4- الحساسية أو التسمم: قد يحدث إنتاج اللعاب المفرط بسبب حساسية الأنف، حساسية الطعام، التسمم الناتج عن المبيدات الحشرية، وغالباً ما تؤدي إلى الترويل المفرط. وفي بعض الأحيان فإن الحساسية الشديدة أو التسمم يهدد حياتك لذلك يجب طلب المساعدة من الطبيب بإستمرار.

5- إلتهاب اللوزتين: اللوز والغدد الموجودة في الجزء الخلفي من الحلق عندما تلتهب تؤدي إلى تقيد إنتاج اللعاب المتراكم في أسفل الحلق ويمسي بإلتهاب اللوزتين. وهو أحد الأسباب الشائعة وراء سيلان اللعاب أثناء النوم. وقد تواجه سيلان اللعاب من الفم أثناء النوم بسب إلتهاب الحلق.

6- مشاكل الأسنان: إذا كنت تعاني من إلتهابات اللثة والأسنان ومجموعة المشاكل الأخرى التي تواجه صحة الأسنان يمكن أن تزيد من إنتاج اللعاب .

7- عيب خلقي في الفم: قد تعاني من عيب خلقي في الفم إذا كان الفم أو اللسان لهم حجم كبير والأسنان ضيقة أو تضخم الغدد الليمفاوية يؤدي إلى سيلان اللعاب، وللتغلب على هذه المشكلة يجب أن تحدد السبب وراء سيلان اللعاب أثناء النوم وأفضل وسيلة للحد من هذه الحالة هي تجنب النوم على الجانب لأن هذه الوضعية تشجع على فتح الفك مما يؤدي إلى فتح الفم أثناء النوم.

8- تناول بعض الأدوية: هناك مجموعة من الأثار الجانبية لبعض الأدوية المحددة هي الترويل المفرط . مثل أدوية الإكتئاب العصبي ومضادات الإكتئاب وأدوية مثل بيلو كاربين والمورفين.

9- الإضطرابات العصبية: قد تعاني من صعوبة التحكم في اللعاب إذا كنت تعاني من إضطراب عصبي . يمكن أن يكون شلل في الوجه ، مرض الباركنسون ، مرض الزهايمر ، السكتة الدماغية ، مرض التوحد ، التصلب العضلي أو التصلب المتعدد

علاج سيلان اللعاب أثناء النوم:

1- النوم على الظهر:

من الأفكار الجيدة التي يمكنك القيام بها هي النوم على الظهر لأن ذلك يساعد في تسرب اللعاب إلى الجزء الخلفي من الحلق وتجفيف الفم في نهاية الأمر . لذلك فهو فكرة جيدة بدلاً من إستمرار النوم على الجوانب سوف تلاحظ تغير واضح وتحسن في حالاتك .

2- سند الرأس:

عندما تقوم بسند الرأس عند النوم ليلاً لأن الوضعية العمودية للرأس تسند الفم و تمنع سيلان اللعاب من الفم أثناء النوم، إستشارة الطبيب حول الأدوية التي تتناولها : قد يحدث كما ذكرنا فإن بعض الأدوية تؤدي إلى سيلان اللعاب يجب أن تتحدث مع الطبيب لإجراء بعض التغيرات في الأدوية التي لها أثار جانبية ضارة .

3- التنفس عن طريق الأنف:

التنفس من الفم هو أحد الأسباب الرئيسية لسيلان اللعاب عند النوم و من الشائع النوم و فتح الفم خصوصاً عندما تعاني من نزلة البرد لذلك عند علاج الإحتقان يساعد في تخفيف الإنسداد .

4- ممارسة تمارين النفس العميق:

من الأفكار الجيدة أن تدرج تمارين النفس العميق في روتينك اليومي . حاول تجربة النفس العميق عن طريق الفم لتحسين أنماط التنفس و التحكم في الإجهاد و علاجه بشكل أفضل .

5- الحساسية: تناول ادوية الحساسية تؤدي إلى صعوبة التنفس عن طريق الأنف لذلك حاول علاج الحساسية بطرق ليس لها أي أثار جانبية .

6. الصبر : قبل القيام بأي شئ يجب أن تصبر لوقف سيلان اللعاب أثناء النوم لن يحدث بين ليلة وضحاها وقد تحتاج إلى تناول المشروبات الدافئة مثل البانونج لزيادة الشعور بالإسترخاء و الراحة .