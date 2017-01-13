نقابة الصحفيين تستنكر اعتداء أجهزة حماس على الزملاء الصحفيين بغزة

القدس /PNN- أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاعتداء التعسفي الذي قامت به أجهزة حماس وعناصرها الأمنية بحق الزملاء الصحفيين خلال مسيرة في مخيم جباليا للمطالبة بحل أزمة الكهرباء، وقيام عناصر الحركة بمصادرة المعدات الصحفية للزميلين محمد البابا ومحمد الغول وتكسيرها.

وقالت النقابة في بيان صحفي: حسب إفادات الصحفيين تم خلال المسيرة الاعتداء على الزملاء، وممارسة الانتهاك الصارخ بحقهم أثناء تأدية واجبهم المهني، ما تسبب بوقوع أضرار جسدية خطيرة تمثلت بإصابة الزميل البابا بجرح فوق العين، وتم قطبه بثلاث غرز في المستشفى، إضافة لتحطيم ومصادرة معداته كما حدث مع الزميل الغول أيضا، الذي تعرض كذلك من للاعتداء الجسدي.

وأضاف البيان: إن نقابة الصحفيين تعبر عن صدمتها من هذا الاعتداء التعسفي، الذي يمثل اعتداء على كل الصحفيين الفلسطينيين، وبخاصة استهداف الزملاء خلال قيامهم بواجبهم الإنساني والسامي، فلا مبرر لاستخدام القوة وتعمد تكسير كاميراتهم ومصادرتها.

وتابع: وأمام هذا الاعتداء السافر فإن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب حركة حماس بالاعتذار الفوري للزملاء الصحفيين، وبخاصة الزميلين البابا والغول، ومحاسبة العناصر التي اعتدت عليهما.

وأردف البيان: كما نطالب المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان وخصوصا اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين إلى إعلان موقف واضح واستنكار الاعتداء الذي تعرض له الزملاء الصحفيين في غزة، وبخاصة أنه جاء بعد سلسلة من الاستدعاءات التي قامت بها اجهزة حماس لعدد من الصحفيين خلال الفعاليات الجماهيرية المتصاعدة على خلفية أزمة الكهرباء بغزة.

وقال: وإذ تؤكد نقابة الصحفيين أنها ستقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بحماية الصحفيين والدفاع عنهم وتمكينهم من أداء رسالتهم، فإنها ترفض كل التبريرات التي أطلقتها حركة حماس حول الحادثة، وتطالب بإجراءات ملموسة وحقيقية لضمان عدم تكرار هذا الاعتداء، وبخاصة أن ما حدث كان يستهدف بشكل واضح مهنة الصحافة، كما تم خلاله استخدام القوة لمنع وصول الحقيقية إلى العالم ووسائل الإعلام.