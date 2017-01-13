حسام : وحدات القمع تقتحم سجن “ريمون”‎

غزة/PNN – أفادت جمعية الأسرى والمحررين “حسام” بأن وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية سجن “ريمون”، وشنت حملة تفتيش واسعة داخل الاقسام وقامت بمصادرة أجهزة هواتف خلوية وبعض مقتنيات الأسرى .

وأوضحت حسام بأن وحدات قمع السجون قامت بإخراج المعتقلين في العراء بالرغم من الأجواء الباردة واعتدت على بعضهم وعزلت عددا منهم .

وناشدت جمعية “حسام” المؤسسات الإنسانية والحقوقية وكافة مكونات الشعب الفلسطيني بالعمل علي وقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى وخاصة سياسة الاقتحامات والاعتداءات التي تصاعدت بشكل وحشي منذ بداية العام الجديد والتي جاءت ترجمة لقرارات الكابينيت الاسرائيلي الهادفة إلي تركيع الأسرى وفرض المزيد من السياسات والإجراءات العنصرية في إطار الضغط لإطلاق سراح أسرى الاحتلال لدي المقاومة الفلسطينية بغزة .