إصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة السلمية الاسبوعية

محافظات/PNN-أصيب مواطنان اليوم في مسيرة بلعين الأسبوعية وهما: الفتى عبد الخالق برناط، حيث أصيب برصاصة من نوع الاسفنج في راسه نقل على اثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج، وأشرف ابو رحمة وقد عولج ميدانيا من خلال طواقم الإسعاف الموجودة في القرية، وقد أصيب العشرات من المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق الشديد أثر استنشاقهم الغازالمسيل للدموع، وقد نجع

المتظاهرون في التسلق على الجدار ورفع الاعلام الفلسطينية.

وتأتي مسيرة اليوم للتعبيرعن رفض وعودات الرئيس الامريكي القادم ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث هتف المتظاهرون ضد هذه السياسة والتي تعبر عن قتل لحل اقامة الدولة الفلسطينية وقتل للحلم بالحرية والاستقلال والتي فيها انتهاك للحقوق الفلسطينية ، وقد عبرت اللجنة الشعبية علي لسان منسقها عبداللة ابو رحمة عن رفضهم لتلك السياسات والإصرار على الاستمرار في المسيرات والتظاهر ضد إسرائيل وكل من يساندها ويدعمها حتى زوال الاحتلال، حيث تقترب بلعين من نهاية عامها الثاني عشر في التظاهر ضد الجدار والاستيطان والاحتلال بكافة أشكاله.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال والتصدي لسياسة مصادرة الأراضي، والدعوة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين.وقد شارك في المسيرة مجموعة من المتضامنين الدوليين والنشطاء الإسرائيليين.

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي،اليوم الجمعة، مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية، المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، والتي انطلقت عقب صلاة الجمعة،، احياء لذكرى الشهداء الثلاثة (ابو اياد وابو الهول ومحمد العمري).

وذكر منسق لجنة المقاومة الشعبية في نعلين محمد عميرة، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت المشاركين بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لدى وصولهم الى موقع اقامة الجدار العنصري على اراضي القرية، ما ادى الى اصابة العشرات بحالات اختناق.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق ابناء شعبنا