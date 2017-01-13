أمطار متوقعة غدًا وبعد غد

رام الله/PNN – تتأثر البلاد تدريجياً بأحوال جوية غير مُستقرة، يوم غد السبت، ناتجة عن تلاقي مُنخفض جوي على السطح مع امتداد منخفض جوي بارد في طبقات الجو العُليا، وعليه، تتهيأ الفرصة نهار السبت لتساقط زخات محلية من المطر بإذن الله في أجزاء مختلفة من البلاد، خاصة في ساعات بعد الظهر.

ومع ساعات المساء والليل، يزداد تأثر المنطقة بحالة عدم الاستقرار الجوي، ويُتوقع اشتداد وتيرة زخات الأمطار، يرافقها حدوث الرعد في بعض المناطق، وتساقط زخات من البَرَد.

وحذر الراصد الجوي من تشكل السيول المحلية في بعض المناطق المنخفضة والأودية، ومن خطر تدني مُستوى الرؤية الأفقية فوق الجبال، ومن خطر الانزلاق على الطرقات الرطبة.

ويُتوقع هبوب رياح شرقية نشطة على فترات، تُسبب ارتفاع درجات الحرارة بصورة ملحوظة لتلامس 17 مئوية في القدس المحتلة.

ويوم الأحد، يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، ويُصبح الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً إلى غائم، وتكون الفُرصة مُهيأة لتساقط زخات مُتفرقة من المطر في العديد من المناطق.

وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي الطفيف بدءً من يوم الاثنين المُقبل.