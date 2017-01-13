الداخل المحتل:20 ألفا يتظاهرون ضد هدم المنازل في قلنسوة

الداخل المحتل/PNN – انطلقت المظاهرة القطرية الحاشدة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ضد هدم المنازل في قلنسوة بعد صلاة الجمعة مباشرة، من مسجد الرباط باتجاه المنازل المهدومة، بمشاركة عدد من قيادات لجنة المتابعة والحركات والأحزاب الوطنية ورؤساء سلطات محلية.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني واللافتات المنددة بجرائم الهدم التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية في البلدات العربية والتي طالت هذا الأسبوع 11 منزلا في قلنسوة وهدم قرية العراقيب للمرة الـ108.

ورفعت لافتات كتب عليها شعارات رافضة لسياسة الهدم ومطالبة بحل جذري لمشكلة البناء وإصدار تراخيص بناء للمنازل القائمة، إضافة لشعارات بينها ‘اليوم جارك بكرا أنت، لا لهدم البيوت’، ‘مكان كل بيت هدم سنبني بيتا’، ‘نحن أصحاب الحق’ وغيرها .

ورددت الهتافات التي حملت المسؤولية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي امتنعت عن توسيع مسطحات البناء والمصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية، وطالبت بالكف عن سياسة التضييق على المواطنين العرب.

وأقيم مهرجان خطابي حاشد في منطقة المنازل المهدومة، تولى عرافته مؤيد العقبي مرحبا بالحضور، وأشاد بالتجاوب الكبير من قبل الجمهور العربي ومشاركتهم بالمظاهرة. وافتتح المهرجان بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ومن ثم ألقى رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، كلمة قال فيها: ‘يريدون أن نكون مشردين في وطننا، وأن نكون لعبة سياسية بيد نتنياهو وغيره كي يرضى بعض قطعان المستوطنين’.

وأضاف أنه ‘في هذا اليوم وسط الحضور الحاشد، نعلن من هنا أننا سوف نبني كل بيت يهدم رغما عن أنف نتنياهو، مثلما بنينا العراقيب 108 مرات سوف نبني البيوت ونتصدى لكل العنصريين في هذه البلاد’.