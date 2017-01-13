حرق صور الرئيس لن يحل مشاكل غزة !‎

بقلم : أحمد برغوث

في منظر تقشعر له الأبدان ، وترتجف المشاعر ، نتيجة الانحدار الأخلاقي والسوط الذي وصل إليه قلة من الناس ، في محاولة مفضوحة لتجيير الحراك الشعبي والقفز على أهدافه الواضحة ، من اعتراض على نوع الحياة التي وصل إليها أبناء غزة ، ويأس إعترى الكثيرين ، ومستقبل غامض أطاح بأحلام الشباب وآمالهم ، إلى توجيه النقد السياسي للرئيس محمود عباس من خلال إحراق صورة وصور رئيس احكومة رامي الحمد الله !.

هل هذه التصرفات هي التي تحل المشاكل ، وتعيد الكهرباء ؟ ، كيف يظهر أمام العالم من أقدم على مثل هذه التصرفات الغير أخلاقية ؟ ، الإعتداء على صوررمز فلسطين ، وصانع إنجازاتها ، هو إعتداء على القضية الوطنية ومشروعها ، هو إساءة لكل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم ..

ماذا حقق من أقدم على هذا التصرف المشين ؟ هل اعتقد ان الناس يمكن أن تغمض عيونها وعقولها وضمائرها ، وتتهم الرئيس بالكوارث التي حلت بغزة ؟ ، هل توقع من سولت له نفسه بإرتكاب هذه الجريمة أنه لا يزال هناك ساذجا يمكنه تصديق روايته واتهاماته ؟!.

المطلوب التكاتف لإيجاد حلول سريعة لمشاكل وصلت حد الانفجار ، وليس ابتكار وسائل لترحيلها والتنصل من المسؤولية عنها ، وإلا ستظل المشاكل قائمة والمعاناة تتضاعف ، والغليانالشعبي يتزايد ..

الوضع يختلف الآن أمام الجميع ، لا أحد ينكر حجم المشاكل التي يعاني منها قطاع غزة وأهله ، وحتى حماس التي تعتبر من يشكو من سوء الأوضاع بأنه يدعو للتحريض على حكمها في غزة ، هي أيضا لا تستطيع إنكار حجم معاناة الناس في كافة المجالات ، وتعي أيضا أن الغضب الشعبي لا يمكن قمعه بالقوة ، لأن المعاناة اليومية أصبحت أكبر من التحمل …

المطلوب نظرة واقعية وتفكير عقلاني في حلول جدية لمشاكل الناس …