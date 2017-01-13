رئيسة بلدية بيت لحم تستقبل ممثلة النرويج في فلسطين

بيت لحم/PNN-إستقبلت رئيسة بلدية بيت لحم الأستاذة فيرا بابون في دار البلدية اليوم الجمعة 13-1-2017 ممثلة النرويج في فلسطين هيلدي هارالدستاد، ورئيس بلدية فلورنسا الإيطالية داريو نارديلا، بحضور مدير عام بلدية بيت لحم أنطون مرقص، وق.أ مديرة دائرة العلاقات العامة كارمن غطاس، ومسؤول الإعلام فادي غطاس.

ومن جانبها تحدثت بابون مع ممثلة النرويج عن واقع مدينة بيت لحم في ظل المعيقات العديدة وخاصة جدار الفصل العنصري، وأكدت بابون على عمق العلاقات الفلسطينية النرويجية ومدى فعالية التوأمة بين بيت لحم وساربسبورغ النرويجية والتي تعود إلى العام 1997، وبدوره أكد مدير البلدية أن هذه التوأمة تعتبر من أكثر التوأمات فعالية مع مدينة وبلدية بيت لحم. واكدت ممثلة النرويج على اهمية بيت لحم عالميا، وفي سياق الحديث تم تناول التغييرات العالمية وخاصة في الإدارة الأمريكية وأهمية إستغلال المبادرة الفرنسية.

كما استقبلت بابون اليوم رئيس بلدية فلورنسا داريو نارديلا وزوجته، والوفد المرافق، حيث أن فلورنسا هي أول مدينة متوأمة مع بيت لحم وتعود العلاقة للعام 1962، وبدورها قدمت لهم بابون مجموعة من مقترحات المشاريع ومن بينها دعم منح دراسية وتدريب لدراسة الهندسة المتعلقة بترميم الاثار والمباني، ودعوة لحرفيين بيت لحم للمشاركة في معرض الحرفيين في فلورنسا، ومشروع الملعب المصغر لكرة القدم.

كما وجه رئيس بلدية فلورنسا الدعوة لبابون للمشاركة في مؤتمر الوحدة والتنوع في شهر تشرين ثاني في روما وفلورنسا، حيث سيتم تكريم رئيس بلدية فلورنسا الأسبق جورجيو لابيرا والذي يرجع الفضل له في توقيع التوأمة مع مدينة وبلدية بيت لحم.

وفي ختام اللقاء قدمت بابون لضيفها هدية تذكارية عبارة عن مغارة الميلاد صنعت من خشب الزيتون وكتاب مصور ينقل واقع مدينة بيت لحم، ومن جانبه قدم رئيس البلدية لبابون درع مدينة فلورنسا.