الارتباط العسكري يعلن إعادة فتح مدخلي رنتيس وشقبا

رام الله/PNN- قال جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني، إنه تمكن بعد جهود حثيثة واتصالات من إعادة فتح مداخل قريتي رنتيس وشقبا غرب مدينة رام الله.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت مداخل القريتين بالسواتر الترابية، بحجج وُصفتْ “بالأمنية”.

وأشاد رئيس مجلس قروي شقبا رمضان المصري ورئيس مجلس قروي رنتيس مؤيد وهدان بجهود جهاز الارتباط العسكري ومتابعته التي تكللت بفتح المدخلين.

بدوره، أكد قائد جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني اللواء الركن جهاد جيوسي جاهزية طواقم الجهاز دائما لخدمة الوطن، وتلبية نداءات المواطنين على مدار الساعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس

للمؤسسة الأمنية بالعمل المستمر للدفاع عن المواطنين وحمايتهم، وبذل أقصى الجهود لحفظ أمن وأمان الوطن والمواطنين.