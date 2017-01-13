فوز ثمين “للغواصات” والبريج يعود بنقطة من رفح

غزة/PNN-فاز فريق خدمات النصيرات “الغواصات الصفراء” على نظيره خدمات جباليا بهدف نظيف مساء الجمعة، على ملعب النصيرات البلدي وسط قطاع غزة، في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني عشر والأول إياباً من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في القطاع.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد فريد الحواجري في الدقيقة 63، ليرفع رصيد فريقه إلى 18 نقطة في المركز الرابع “مؤقتاً”، وبفارق الأهداف أمام الجلاء، وتجمد رصيد الخاسر عند 13 نقطة بالمركز الثامن.

وحكم المباراة: الدولي محمود أبو مصطفى للساحة، وساعده نادر أبو هجرس، ومحمد بدر للخطوط، وأدهم عبد العال رابعاً.

بدوره، تعادل خدمات البريج مع مضيفه الاستقلال بهدف لمثله، على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، وبادر علاء أبو غيث بالتسجيل للاستقلال بالدقيقة العاشرة، وعدل الكفة للبريج بهاء الدعالسة في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاستقلال إلى 12 نقطة في المركز التاسع “مؤقتاً”، وبات رصيد البريج 9 نقاط بالمركز 11، وقبل الأخير.

وقاد اللقاء تحكيمياً: خالد أبو الخير للساحة، وساعده عبد الرحمن زقوت، ورشيد حمدونة للخطوط، ووائل خطاب رابعاً.

الثانية

وافتتح الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الثانية في فرع “الوسطى والجنوب”، بتعادل سلبي بين العطاء وشباب معن على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.

ورفع كلا الفريقين رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل معن المركز الرابع، وبفارق الأهداف أمام العطاء الخامس “مؤقتاً”.

وفي لقاء أخر، تعادل خدمات دير البلح مع الأقصى بهدفين لمثلهما على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.

وسجل ثنائية خدمات “الدير” محمد عبد اللطيف موسى بالدقيقتين 15، و17 على التوالي، بينما أحرز هدفي الأقصى عمر الحنفي في الدقيقة الخامسة، ومهند مصلح بالدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ورفع خدمات “الدير” رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول “مؤقتاً”، ووصل رصيد الأقصى إلى 16 نقطة بالمركز الثاني “مؤقتاً”.

مباريات السبت

وتتواصل مباريات الأسبوع 12 في الدرجة الأولى السبت، بمباراة الزيتون مع بيت حانون الأهلي في ملعب فلسطين بمدينة غزة، وخدمات المغازي مع القادسية بملعب النصيرات البلدي وسط القطاع.

وفي افتتاح الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الثانية لفرع “غزة والشمال”، يلعب نماء مع المجمع الإسلامي في ملعب الأول شمال القطاع، والمشتل مع الرضوان بملعب التفاح شرق مدينة غزة.