تعادلان سلبيان بافتتاح مرحلة إياب دوري الممتازة بغزة

غزة/PNN-تعادل فريقا اتحاد الشجاعية والصداقة بدون أهداف مساء الجمعة، على ملعب اليرموك بمدينة غزة، في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني عشر والأول إياباً من دوري “الوطنية موبايل” للدرجة الممتازة بكرة القدم في قطاع غزة.

ولم ترتق المباراة للمستوى المنتظر، ليضع كل فريق نقطة جديدة في رصيده، حيث وصل الصداقة للنقطة 23، وبقي في الصدارة “مؤقتاً”، بينما حصل اتحاد الشجاعية على النقطة 15 في المركز السابع “مؤقتاً”، وبفارق الأهداف خلف خدمات الشاطئ.

وحكم المباراة: الدولي فايز عمران للساحة، وساعده الدولي محمد الغول، ومحمد خطاب للخطوط، والدولي أشرف زملط رابعاً.

وفي سيناريو مشابه تماماً، تعادل غزة الرياضي “العميد” مع هلال غزة بدون أهداف على ملعب فلسطين بمدينة غزة، الذي عاد لاستقبال المباريات بعد سنوات من التوقف لإعادة إعماره.

ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر “مؤقتاً”، وبفارق الأهداف خلف أهلي غزة، أما “العميد” فحصل على النقطة الثامنة وبقي بالمركز 12 والأخير.

وقاد اللقاء تحكيمياً: نادر الحجار للساحة، وساعده الدولي عدنان حنيدق، وإياد أبو عبيد للخطوط، ومحمد أبو شهلا رابعاً.

مباريات السبت

وتتواصل مباريات الأسبوع السبت، بلقاء خدمات الشاطئ مع خدمات رفح على ملعب اليرموك بمدينة غزة، وخدمات خانيونس مع جاره الشباب على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.