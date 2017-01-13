PNNبالفيديو:مجموعة شركات حمودة الاستثمارية تكرم عدد من موظفيها تقديرا لهم على عطائهم وتميزهم

بيت لحم/PNN-كرمت مجموعة شركات حمودة الاستثمارية في حفل كبير اقيم في مقرها ببلدة السواحرة الشرقية بمدينة القدس عددا من موظفيها المتميزين تقديرا لهم على جهودهم وتميزهم في العمل خدمة

للشركة مما شكل نموذجا للموظف المتميز والعطاء مؤكدة على انها تشكل نموذجا للشركات الفلسطينية في تكريم الموظفين والعمال.

وقد اقيم الاحتفال بمشاركة كافة موظفي وعمال الشركات التي تتبع لمجموعة حمودة الاستثمارية وذلك بمقر الشركة بالسواحرة شرقي القدس بحضور مدراء وموظفي الشركة وعلى راسهم العميد محمد

شقيرات المدير الاداري للشركة وفادي ابو حلوة المدير التنفيذي لشركة حمودة و مدير المبيعات فيها امير حداد .

و تخلل الحفل عدة فقرات فنية ومسابقات ثقافية و توزيع شهادات التكريم ومبالغ مالية على الموظفين المثاليين والذين بلغ عددهم (12) موظفا وموظفه من العاملين بمجموعة شركة حمودة الاستثمارية الثلاث

وهي شركة حمودة لمنتجات الالبان والمواد الغذائية , وشركة حمودة القدس , شركة الرائد للمكينة الصناعية .

وقال العميد محمد شقيرات المدير الاداري بشركة حمودة ان الموظف المثالي يتميز عن الآخرين في معرفته وسلوكه وادائه وانه باحث عن المعلومة ومثالي في طريقة تفكيره وعمله وان الحكم على تميزه من

خلال نتائجه وانجازاته ويؤمن بالعمل الجماعي ويطور ويغير في طريقة تنفيذه لعمله بشكل مستمر.

واشار أن تكريم الموظف المثالي بفئاته هي بمثابة حافز لمزيد من بذل الجهد والتنافس بين للارتقاء بمستوى اداء الموظفين ، وداعياً الجميع للتنافس في جميع الفئات لما ينعكس إيجاباً على الأداء.

واعلن شقيرات عن تأسيس شركة حموده اوروغواي وشركة سنجر في دبي .

واوضح شقيرات ان التكريم شمل اثني عشر موظفا وموظفة مشيرا الى ان رسالة الحفل اليوم هي اسعاد الموظفين والتاكيد لهم على ان ادارتهم ممثلة بمجلس الادارة تؤكد على انها تعتبر الموظفين البنة

الاساسية بالعمل وبالتالي لا بد من التاكيد لهم على هذا الشعور والتقدير مما سنعكس ايجابا على سير العمل.

وتؤكد ادارة الشركة التنفيذية على لسان المدير التنفيذي للشركة فادي ابو حلوة ان هذه الانشطة الخاصة بتكريم الموظفين هي بتوصية من مجلس الادارة بهدف ابراز الموظف المثالي ليكونوا مثالا لزملائهم كما

انه فرصة لادخال الفرحة والسرور الى قلوب كافة العاملين بهدف توطيد العلاقات .

وقال ابو حلوة ان هذا النشاط ياتي بتوصية من مجلس ادارة شركة حمودة للابان رائد سلامة بهدف خلق تواصل بين الادارة والموظفين مشددا على ان هذا اليوم ساهم بتعزيز العلاقة داخل الشركة على اكثر من

صعيد اولها بين الادارة والموظفين جميعا وبين الموظفين انفسهم .

شركة الرائد الصناعية احدى مجموعات شركة حمودة الاستثمارية كانت جزء من التكريم سيما ان الشركة اعلنت عن سلسلة خطوات في مجال الصناعة الميكانيكية من خلال طواقمها المتميزين بخبرتهم

وقال مصطفى النتشة القائم باعمال المدير التنفيذي لشركة الرائد ان هدف فعالية اليوم هو التاكيد على ان هناك علاقة محبة وتواصل بين الموظفين وادارات الشركات موضحا ان شركة الرائد هي احدى مجموعات

حمودة الاستثمارية التي تتميز في مجال الصناعة .

واكد النتشة ان الشركة بمجموع موظفيها وطاقمها تواصل مراكمة الانجازات لا على الصعيد المحلي بل على الصعيد الدولي مشيرا الى ان الشركة ومع بداية العام اكدت على تميزها في مجالها وستعمل على

تعزيز تميزها.

من جانبه المدير التنفيذي لشركة حمودة القدس ابراهيم الصافي شركة وامتنانه للادارة على تكريمها للموظفين المثاليين في الشركات الثلاث التابعه للمجموعه حموده الاستثمارية التي تعمل على زيادة فاعلية

الموظف وانتمائه لعمله

الموظفين انفسهم عبروا عن تقديرهم لمبادرة ادارة الشركة مؤكدين ان هذا التكريم والفعالية يعطي الموظف والعامل الشعور بالراحة لانه يؤكد له ان ادارته تهتم به كما انه يساهم بتطوير العمل مما يخدم الشركة

والموظف على حد سواء

وقال العامل محمد عمران ان موظف مجموعة حمودة الاستثمارية الذي تم اختياره كموظف متميز انه يشعر بالفخر لاختياره ضمن مجموعة الموظفين الذين تم تكريمهم شاكرا ادارة الشركة على الثقة التي منحته

اياه في هذا اليوم مؤكدا انه سيبقى متميزا لخدمة شركته و وطنه وشعبه.

و عمران في كلمة نيابة عن الفائزين لقد جاءت جائزة الموظف لترسيخ نهج جديد يحفز الموظفين على التميز والابداع والانجاز ولتشكل دافعاً لتعزيز روح التنافسية واحترام مثل واخلاقيات العمل مضيفا ان الجائزة تعد

شكلاً من اشكال التطوير بالشركة .

من جهتها قال السكرتيرة مي منصور وهي موظفة تم اختيارها ضمن الموظفين المتميزين بمجموعة حمودة الاستثمارية انها تشكر الشركة على اختيارها ضمن المتميزين لهذا العام موضحة انه لولا تعاون الجميع

معها من ادارة وموظفين لما استطاعت ان تكون من ضمن الموظفين المتميزين .

تاتي هذه الفعاليات التكريمية لمجموعة شركات حمودة الاستثمارية في القدس ضمن سلسلة انشطة وفعاليات اطلقتها الشركة لهذا العام في اطار النهوض بالاقتصاد الفلسطيني من جهة ورعاية الموظفين

والعاملين من الجهة الاخرى بهدف التميز وتقديم ما هو افضل خدمة للمجتمع والمواطن الفلسطيني