السفير الاندونيسي ينهي زيارة تاريخية رسمية وشعبية لفلسطين بدعوة من ملتقى العلاقات العامة وجمعية الصداقة الفلسطينية الاندونيسية

رام الله/PNN – انهى السفير الاندونيسي لدولتي فلسطين والأردن زيارته الى فلسطين بدعوة من ملتقى العلاقات العامة وجمعية الصداقة الفلسطينية الاندونيسية ، واستمرت الزيارة لمدة ثلاثة أيام حل فيها سفير اكبر دولة إسلامية ووفده المرافق ضيوفا اعزاء ، بعد ان منع الاحتلال منحه تصريح دخول لفلسطين كسفير والموافقة على منحه تأشيرة سياحية بحجة عدم وجود علاقات دبلوماسية بين اندونيسيا وإسرائيل ، وقد استقبل السفير استقبالا رسميا وشعبيا في اريحا بحضور محافظ اريحا والاغوار ماجد الفتياني ورئيس وأعضاء ملتقى العلاقات العامة وجمعية الصداقة الفلسطينية الاندونيسية ورئيس بلدية اريحا وامين سر حركة فتح وشخصيات اعتبارية .

زيارة المحافظة ومتحف الرئيس ابوعمار

وقد استهل الضيف جولته بزيارة محافظة اريحا والاغوار وقدم المحافظ الفتياني للضيف شرحا عن المحافظة والصعوبات التي تواجهها جراء استمرار الاحتلال وقدم رئيس الملتقى وجمعية الصداقة الأستاذ عبد المنعم زاهدة للحضور شرحا عن العلاقات الفلسطينية الاندونيسية التي تحظى بالاحترام المتبادل ، وذكر المواقف المشرفة لاندونيسا في دعم الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله ،وأضاف زاهدة ان الحكومة الاندونيسية لا ولن تعترف بالاحتلال وكيانة ما دام محتلا لفلسطين.

والقى السفير كلمة حيا فيه الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية وقدم التهاني بانتخابات حركة فتح ، واكد ان اندونيسيا ستبقى دوما داعمة للشعب حتى يتخلص من الاحتلال ، وقال ان القدس وفلسطين في قلب الرئيس والحكومة والشعب الاندونيسي .

زيارة مؤسسة وافا الاندونيسية في رام الله

بعد ذلك اصحب الملتقى ضيف فلسطين الكبير ووفده بزيارة الى مؤسسة وافا الاندونيسية في رام الله وكان في استقباله مدير المؤسسة محيسن العطاونه ، وقدم شرحا عن المؤسسة الاندونيسية الوحيدة التي تقدم خدمات جليلة الى الشعب الفلسطيني في مجالات التمكين والتنمية ، وتجول السفير في المؤسسة وقدم لها دعما

ثم التقى السفيرالقنصل الشرفي لاندونيسيا في فلسطين السيدة مها أبو شوشة في مكتبها في رام الله .

زيارة القدس والمسجد الاقصى

وفي اليوم الثاني قام السفير والوفد بزيارة الى المسجد الأقصى والصلاة فيه ثم التقى السفير وفدا مقدسيا رفيع المستوى ضم الوزير السابق مازن سنقرط الذي اقام حفل عشاء على شرف الضيف ومحافظ القدس الوزير عدنان الحسيني ، ومدير الأوقاف الشيخ عزام الخطيب ، ورئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور عماد الخطيب والوزيرة السابقة الدكتورة صفاء ناصر الدين ، ورئيس الملتقى الأستاذ عبد المنعم زاهدة وأعضاء الملتقى وجمعية الصداقة شاهر الحسيني ،عباس مجاهد ، منذر الزغير ، ونافذ زاهدة . وقدم المهندس سنقرط شرحا عن القدس وما تعانيه جراء الحصار الخانق لها وحرمان أبناء الضفة من دخولها والصلاة في المسجد الأقصى وكذلك الاستيطان في داخلها ،والضرائب وعدم السماح بالبناء لاهل القدس ، والإهمال في تقديم الخدمات الإنسانية للفلسطينيين .

زيارة الخليل وبلدتي تفوح وترقوميا

وفي اليوم الثالث قام الوفد بزيارة الى محافظة الخليل ، والتقى السفير المحافظ كامل حميد في دار المحافظة وقدم له شرحا عن أوضاع المحافظة ، والبلدة القديمة التي تعاني من مضايقات جراء تقسيم المدينة ووجود الاستيطان في قلب المدينة .والمضايقات الكبيرة للراغبين بزيارة الحرم الابراهيمي .

وأشاد المحافظ بالعلاقات الفلسطينية الاندونيسية ، وقدم شكره لجمعية الصداقة التي تقدمت الى اندونيسيا ببناء البيت الاندونيسي في الخليل ، واعرب عن دعمه لهذا المشروع الذي سيكون صرحا اندونيسيا شامخا تحتصنه الخليل .

جمعية الصداقة اقامت حفل استقبال للسفير

بعد ذلك اقام ملتقى العلاقات العامة وجمعية الصداقة حفل استقبال للسفير الاندونيسي في غرفة تجارة وصناعة الخليل ، بحضور رئيس الغرفة المهندس محمد غازي الحرباوي والمديرالعام المهندس جواد السيد ، وعدد كبير من رؤساء ومدراء المؤسسات والشخصيات الاعتبارية ، وفي بداية الاحتفال رحب عريف الحفل الأستاذ عباس مجاهد بالضيوف ، وقال نسعد بكم في حفل استقبال ضيف فلسطين الذي يعمل جاهدا لخدمة الشعب وتقديم الدعم المعنوي والمادي لجمعية الصداقة .

والقى رئيس ملتقى العلاقات العامة وجمعية الصداقة الفلسطينية الاندونيسية الأستاذ عبد المنعم زاهده كلمة أشاد فيها بالدور الكبير الذي تلعبه اندونيسيا بمناصرة ودعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ، وقال ان ضيفنا الكبير الذي نحتفل به اليوم قد استقبل الوفد الفلسطيني في العاصمة الاندونيسية أروع استقبال وقدم لنا كل التسهيلات ونسق لنا لقاءات هامة جدا مع وزيرة الخارجية وحاكم جاكرتا ونائب الرئيس الاندونيسي وعدد من الجامعات والمؤسسات .واضاف زاهدة اننا اليوم شركاء نعمل على إقامة علاقات متبادلة في كافة المجالات لخدمة ورفعة بلدينا ، والشكر لسعادة السفير ولحكومته والشعب الاندونيسي الذي يكن لفلسطين وشعبها حبا واحتراما كبيرين .وقدم الشكر للغرفة التجارية التي تحتضن الملتقى وجمعية الصداقة وتقدم كل التسهيلات .

بعدها القى رئيس الغرفة التجارية المهندس الحرباوي كلمة اكد فيها على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين مشيدا بالمنتج الفلسطيني والاندونيسي .

الجمعية تقدمت بطلب رسمي وبمخططات الى وزيرة الخارجية الاندونيسية لانشاء بيت اندونيسي في الخليل

والقى السفير كلمة شكر فيها جمعية الصداقة ممثلة برئيسها وأعضاء مجلس الإدارة لعملهم وتواصلهم وحرصهم على فتح قنوات تواصل فلسطينية اندونيسية في كافة المجالات ، وقال ان رئيس الجمعية في لقاءه مع وزيرة الخارجية الاندونيسية قدم لنا طلبا رسميا ومخططات لاقامة بيت اندونيسي في الخليل تنطلق من خلاله العلاقات ويكون معرضا دائما للمنتوجات والصناعات الاندونيسية ويشمل على مسرح وقاعات متعددة الأهداف ومركزا للغات ، ومقرا للجمعية وحديقة ، وقال السفير ان الجمعية طالبت ان يكون البناء بفن العمارة الاندونيسية مميزا في مظهره وجوهره .ووعد السفير بالعمل على توفير الدعم المالي المطلوب.

وفي نهاية الاحتفال قام رئيس وأعضاء الجمعية بتكريم السفير وزوجته والوفد الاندونيسي. كما قدمت رئيسة جمعية سيدات الخليل الدكتورة أسماء دوفش مطرزات فلسطينية لحرم السفير ، ومن ثم تم دعوة الجميع الى الضيافة على شرف الضيوف .

زيارة بلدية الخليل وشركة رويال

ومن ثم قام السفير بزيارة الى بلدية الخليل وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس داوود الزعتري وأعضاء المجلس البلدي ، واعرب رئيس البلدية عن استعداد البلدية لتقديم ارض لمشروع جمعية الصداقة الفلسطينية الاندونيسية ، وقام رئيس البلدية ورئيس الجمعية والسفير بزيارة ميدانية الى الأرض التي اقترحتها لاقامة البيت الاندونيسي .

واقامت شركة رويال حفل غذاء على شرف الضيوف بعد ان قام السفير بجولة في المصنع ،وشاهد فيلما يستعرض التطورات السريعة في الشركة التي رحب مديرها السيد منذر الزغير بالسفير .

استقبال السفير في بلدتي تفوح وترقوميا

كما استقبلت بلدية تفوح ممثلة يرئيسها السيد محمود ازريقات وأعضاء المجلس البلدي وعدد كبير من شيوخ ورجالات القرية الضيف الاندونيسي ورفاقه ، ورحب رئيس البلدية بالضيوف باسم أهالي القرية ، وقال نرحب باي تعاون فلسطيني اندونيسي ، واعرب عن استعداده لتقديم قطعة ارض الى جمعية الصداقة الفلسطينية الاندونيسية لاقامة البيت الاندونيسي الذي سيخدم المنطقة ويقدم خدمات متبادلة لفلسطين واندونيسيا .

وانهى السفير زياراته قي بلدة ترقوميا حيث قام بزيارة مستودعات رجل الاعمال في تجارة المواد الغذائية عواد الفطافطة الذي يعتبر اقدم واكبرمستورد فلسطيني من اندونيسيا ، وأشاد السفير بالعلاقات التجارية بين فلسطين واندونيسيا وقال أتمنى ان يزيد حجم التبادل التجاري بين اندونيسيا وفلسطين ، وأضاف ان حكومته تدرس إمكانية اعفاء المنتوجات والصناعات الفلسطينية من الجمارك .واقام الفطافطة حفل عشاء على شرف الضيوف والملتقى وجمعية الصداقة .وقال رجل الاعمال ان تجربتي كبيرة وطويلة جدا مع اندونيسيا مشيدا بمنتجاتها التي أصبحت تنافس في الجودة والسعر كثيرا وعليها اقبال كبير في السوق الفلسطيني .

وفي نهاية الزياره قدم السفير خالص شكرحكومته للرئيس أبو مازن وحكومته و للشعب الفلسطيني صاحب اعدل قضية ، وقال ان فلسطين ستتخلص من الاحتلال الظالم ، وقدم الشكر لجمعية الصداقة التي فتحت افاقا للتعاون بين البلدين وأضاف لقد كان لي شرف استضافة حفل انطلاقة أنشطتها للعام الحالي في عمان قبل أسبوعين بحضور رسمي وشعبي رفيع المستوى فلسطيني ، اندونيسي ، واردني .