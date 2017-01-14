زوارق الاحتلال تستهدف صيادي شمال القطاع 1 ساعة مضت مختارات PNN 98 زيارة إقـــرا أيـضـا ... الرئيس: مؤتمر باريس للسلام الفرصة الأخيرة لتنفيذ حل الدولتين 14 دقيقة مضت “إسرائيل” تخشى قراراً دولياً جديداً يؤيد الفلسطينيين في الامم المتحدة 1 ساعة مضت غزة/PNN- استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صبح اليوم السبت، الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة. وبحسب المصادر المحلية فإن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في صفوفهم. 2017-01-14 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest