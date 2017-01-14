زوارق الاحتلال تستهدف صيادي شمال القطاع

‏1 ساعة مضت مختارات PNN 98 زيارة

غزة/PNN- استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صبح اليوم السبت، الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وبحسب المصادر المحلية فإن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في صفوفهم.

Print Friendly
جميع الحقوق محفوظة لشبكة فلسطين الأخبارية © 2015