زوارق الاحتلال تستهدف صيادي شمال القطاع

غزة/PNN- استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صبح اليوم السبت، الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وبحسب المصادر المحلية فإن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في صفوفهم.