هازارد يحذر تشيلسي من الخطر الأكبر

لندن/PNN- حذر الدولي البلجيكي إدين هازارد، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، زملاءه من التراخي بعد تصدر البريمييرليج، مشددًا على ضرورة الاستمرار في التركيز من أجل تحقيق لقب البطولة.

ويحل تشيلسي ضيفًا على نظيره ليستر سيتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر الدوري الإنجليزي.

وقال هازارد، في تصريحات لـ”توك سبورت”: “نحن نعلم أن هذا الدوري صعب، أنت لا تعرف أبدًا ماذا سيحدث مستقبلا، فأي شيء متوقعًا”.

وأضاف صاحب الـ26 عامًا: “الآن نحن في القمة، ولكن الفرق الأخرى قوية جدًا، ويريدون الاقتراب منا وتقليل الفارق والعودة سريعًا”.

وتابع نجم ليل السابق: “يجب أن تكون مستعدًا لكل شيء، نحن في هذا الموقف، ونعرف ما يجب علينا القيام به”.

وتطرق هازارد للحديث عن موسم 2014/15 والذي فاز خلاله تشيلسي بلقب البريمييرليج، موضحًا: “لقد كان صعبًا، فزنا بالبطولة ولكن الموسم التالي الجميع كان يريد الفوز على البطل”.

وواصل: “ليستر سيتي؟ يجب أن يتعاملوا مع الموقف، هم الآن يلعبون في دوري أبطال أوروبا، هم يحتاجون مزيدًا من الطاقة، كما أنهم خسروا لاعبًا مهمًا مثل نجولو كانتي”.

وأتم: “نحن على ثقة كاملة، صحيح أننا خسرنا في الجولة الأخيرة أمام توتنهام، ولكننا مازالنا على قمة الدوري ونريد أن نظل كذلك”.

ويحتل تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 49 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ليفربول أقرب منافسيه.

المصدر: كووورة.