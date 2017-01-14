ثنائي ريال مدريد يخوض مرانا منفردا قبل مواجهة إشبيلية

مدريد/PNN- خاض الثنائي إيسكو ألاركون وخاميس رودريجيز مرانا منفردا على هامش المران الجماعي لريال مدريد اليوم الجمعة وذلك بعد أقل من 24 ساعة على مواجهة إياب دور الـ16 لكأس الملك أمام إشبيلية والتي انتهت بتعادل الفريقين (3-3) وتأهل الفريق الملكي لربع النهائي.

وكان مران اليوم استشفائيا تحت إشراف زين الدين زيدان، في الوقت الذي خاض فيه الثنائي المذكور سلفا مرانا منفردا بالجري حول الملعب بالإضافة إلى تدريبات الكرة، وذلك وفقا لما نشره الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت.

بينما خاضت بقية المجموعة، باستثناء الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس، مرانا قويا اشتمل على الاستحواذ على الكرة والضغط والتسديد على المرمى وانتهى بمباراة مصغرة.

وسيعود الميرينجي لمواجهة إشبيلية مجددا بعد غد الأحد على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” في الجولة الـ18 لليجا في لقاء مثير يجمع بين صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب ولا يفصلهما سوى 4 نقاط، علما بأن للنادي الملكي مباراة مؤجلة.

المصدر: كووورة.