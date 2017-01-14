السفيرة ناصر تدعو مجموعة الـ77 لمواصلة دعمها لفلسطين

وأكدت ناصر خلال مراسم تسليم رئاسة مجموعة الـ77 والصين من مملكة تايلند إلى جمهورية الإكوادور، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضرورة المساعدة في تصحيح الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.

وأعربت عن تقدير فلسطين العميق لمملكة تايلند الصديقة وسفيرها لدى الأمم المتحدة فيراشيه بلاسيه، وفريقه، لتفانيهم وجهودهم الدؤوبة خلال العام الماضي، وهو العام الذي حققت فيه مجموعة الـ77 العديد من النجاحات في معالجة الشواغل الجماعية للمجموعة وتعزيز أهدافها المشتركة.

وذكرت السفيرة ناصر أن من بين القضايا الرئيسية التي تقوم مجموعة الـ77 بتعزيزها على نحو مستمر ومسؤول، مبدأ حق تقرير المصير، وهو حق أساسي وركيزة للحياة الكريمة وللاستقرار والتنمية لجميع الشعوب.

وأعربت عن شكرها للمجموعة لإعادة تأكيدها بشكل واضح وقوي لحق الشعوب التي تعيش تحت السيطرة الإستعمارية والإحتلال الأجنبي في تقرير المصير والتصدي للتحديات التي تواجهها في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى ماورد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من أن السلام والإستقرار من بين المكونات الأساسية للتنمية المستدامة، وأن غيابهما يعوق تحقيق التنمية الحقيقية.

ورحبت السفيرة ناصر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في ديسمبر 2016 للقرار المعنون “الاستعراض الشامل لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية”، الذي تضمن للمرة الأولى لغة بشأن البلدان والشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي.

وجدير بالذكر أن مجموعة الـ77 تأسست في 15 يونيو 1964 بتوقيع “الإعلان المشترك للدول النامية الـ77″، وذلك عقب انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جني?.