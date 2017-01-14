دراسة .. البيض صباحا يقيك من الزهايمر

غادة جمال

البيض فوائدة كثيرة ولكن عادة ما يقال أنه يرفع نسبة الكوليسترول في الدم فيتجنب البعض تناوله , ولكن ظهرت دراسة لتؤكد عدم صحة هذا الكلام على الإطلاق , وإليكم التفاصيل.

سلطت صحيفة “ديلى ميل البريطانية الضوء على دراسة علمية حديثة، أفادت بأن تناول البيض على الفطور لا يزيد من خطر الخرف, حيث أوضح الباحثون أن تناول البيض يساعد في الواقع على تعزيز وظائف الدماغ، لافتين إلى أن أبحاث سابقة ربطت بينه وبين النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن.

ومن المعروف على نطاق واسع أن الكوليسترول الذي تضر القلب والشرايين أو الدورة الدموية يرفع خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ولكن الأبحاث اكتشفت أن تناول البيض لا يؤثر على مستويات الكوليسترول فى الدم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام فريق من الباحثون الفنلنديون بتحليل وجبات 2497 رجلا تتراوح أعمارهم بين 42 و60 الذين ليس لديهم تشخيص اضطراب الذاكرة.

وعلى مدى 22 عاماً، وجد الباحثون أن 337 شخصا أصيبوا بمرض الزهايمر، وكانوا يحملون جين معين يسمى “APOE4”، وهذا هو أحد عوامل الخطر المعروفة لمرض القلب والأوعية الدموية والخرف.

وقال مؤلف الدراسة، أستاذ “يركى فيرتانن”، من جامعة شرق فنلندا، أن الخرف أو الزهايمر لم يكن مرتبطاً لا بالكوليسترول ولا البيض، ومع ذلك، ارتبط تناول البيض مع أداء أفضل فى اختبارات العصبية النفسية والأداء التنفيذى.

وأضاف الباحثون أن نتائج الدراسة تشير إلى أن إتباع نظام غذائى عالي بالكولسترول فى الدم أو كثرة استهلاك البيض لا يزيد من مخاطر اضطرابات الذاكرة حتى فى الأشخاص الذين لديهم استعدادا وراثياً.