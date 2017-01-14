10 استخدامات غير تقليدية لمزيل العرق تزيدك جمالاً

مزيل العرق مفيد للتخلص من لمعان الوجه. ضعي قليلاً منه بالمناطق الدهنيةرشي مزيل العرق على المانيكير واتركيه 30 ثانية، ثم امسحيه بقطنة وسيختفي

ضعي مزيل العرق على أنفك لتفادي تعرقها، وبالتالي ثبات نظارتك في مكانها

استخدمي مزيل العرق على قدميك لمنع تعرقها، وحجب الرائحة الكريهة

اتركي زجاجة مزيل العرق مفتوحة في دولاب الملابس المخزنة لمنع أي رائحة

ادهني بعض مزيل العرق على قدميك لحمايتها من جروح الكعب العالي والتورم

رشي يديك بمزيل العرق لمنع تعرقهما، خاصة في المناسبات الرسمية

ادهني نقطة من مزيل العرق تحت عينيك لمنع العرق ولمعان الجلد

رش القليل من مزيل العرق تحت الثديين يحميك من العرق عند ممارسة الرياضة

رشي مزيل العرق بخفة حول حدود شعرك لمنع تعرقه، وانزلاق العرق على عنقك