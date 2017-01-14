10 استخدامات غير تقليدية لمزيل العرق تزيدك جمالاً

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لا غنى عن مزيلات العرق في حياتنا اليومية، فهي مستحضر أساسي للحفاظ على نظافتنا وأناقتنا، وتحمينا من الروائح

الكريهة والمواقف المحرجة. وبعيداً عن الاستخدام المعتاد لمزيل العرق، نقدم لك اليوم طرقاً غير تقليدية لاستعماله، تسهل

عليك الحياة اليومية، وتحل لك بعض مشكلاتك. شاهد أيضاً: احترس.. النوتيلا قد تسبب السرطان تصفحي الألبوم أعلاه،

وتعرفي على 10 استخدامات غير عادية لمزيل العرق.

 مزيل العرق مفيد للتخلص من لمعان الوجه. ضعي قليلاً منه بالمناطق الدهنيةرشي مزيل العرق على المانيكير واتركيه 30 ثانية، ثم امسحيه بقطنة وسيختفي

ضعي مزيل العرق على أنفك لتفادي تعرقها، وبالتالي ثبات نظارتك في مكانها

استخدمي مزيل العرق على قدميك لمنع تعرقها، وحجب الرائحة الكريهة

اتركي زجاجة مزيل العرق مفتوحة في دولاب الملابس المخزنة لمنع أي رائحة

ادهني بعض مزيل العرق على قدميك لحمايتها من جروح الكعب العالي والتورم

رشي يديك بمزيل العرق لمنع تعرقهما، خاصة في المناسبات الرسمية

ادهني نقطة من مزيل العرق تحت عينيك لمنع العرق ولمعان الجلد

رش القليل من مزيل العرق تحت الثديين يحميك من العرق عند ممارسة الرياضة

رشي مزيل العرق بخفة حول حدود شعرك لمنع تعرقه، وانزلاق العرق على عنقك

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