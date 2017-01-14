دولة تمر بـ 6 فصول موسمية في العام بدلاً من 4.. تعرفوا عليها!

رغم اختلاف التوقيت والفصول الموسمية بين دول العالم، إلا أن هناك أشياء تعتبر من الثوابت التي لا تقبل مجال للشك، مثل العدد ساعات اليوم وأيام الأسبوع وفصول العام، ولكن هناك دولة واحدة لا تخضع غلى هذه القوانين التي تخضع لها الطقس في جميع دول العالم.

هذه الدولة هي بنغلاديش التي تمر بـ 6 فصول موسمية في العام بدلاً من 4، حيث يستغرق كل فصل حوالي شهرين فقط كما سنوضح لكم.

فصل الصيف من منتصف أبريل إلى منتصف يونيو.فصل الرياح الموسمية من منتصف يونيو إلى منتصف أغسطس.فصل الخريف من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر.فصل أوخر الخريف من منتصف أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.فصل الشتاء من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير.فصل الربيع من منتصف فبراير حتى منتصف أبريل.

ويرجع هذا الخلل المناخي إلى وقوع بنجلاديش ضمن المناطق الأستوائية المدارية وتأثرها باختلال الرياح وتلقب المناخ هناك.