اصابات في مواجهات ببلدة بيت امر والاحتلال يستولي على مركبة هناك

الخليل/PNN- أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وبحسب المصادر المحلية فإن قوات الاحتلال داهمت منطقة البياضة واستولت على مركبة لأحد المواطنين، وإثر ذلك اندلعت مواجهات مع الشبان اطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا في منطقة “الكرنتينا” في مدينة الخليل، ومدخل المدينة الشمالي “جورة بحلص”، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.