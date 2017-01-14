المجدلاوي : اجراءات حماس مدانة وعليها الافراج عن المعتقلين ومن حق الناس مواصلة التظاهرات

غزة/PNN/ قال القيادي في الجبهة العشبية لتحرير فلسطين والنائب في المجلس التشريعي جميل المجدلاوي ان من حق المواطنين الخروج بمسيرات والمطالبة بانهاء ازمة الكهرباء مستنكرا ممارسات اجهزة الامن التابعة لحركة حماس.

وقال المجدلاوي في تصريح صحفي تلقت ال PNN نسخة منه حيث وجه حديثه لابناء ثطاع غزة قائلا:” من حقكم المطالبة بحقوقكم والدفاع عنها فالمطالبة بالحقوق حقٌ وواجب لا يجوز إهماله أو التفريط فيه”. واضاف :”من حقكم التظاهر للمطالبة بالكهرباء والسخط على واقعها الراهن والمسؤولين عنه.

وتسائل المجدلاوي :” كيف يجوز لحماس أن تُسيّر مظاهراتها الخاصة وتمنع على الناس التظاهر؟!! فقطاع غزة ليس مزرعة خاصة لحركة حماس وجماهير غزة ليسوا توابع لمزرعتها …

وقال المجدلاوي انني ادين و بأوضح وأشد عبارات الادانة ما أقدمت عليه أجهزة حماس من قمعٍ وترويع وملاحقة للمتظاهرين وأدعو قيادة حركة حماس للإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الملاحقات على خلفية التظاهر والمطالبة بالكهرباء فهي ضرورة لحياة المواطنين.

وحول اليات الخروج من الازمة و في الحلول العاجلة التي تخفف من معاناة المواطنين وإلى أن تُحل مشكلة الكهرباء جذرياً قال المجدلاوي ان اولى الخطوات تبدء بتحسين أداء ادارة شركة الكهرباء، بما في ذلك زيادة الجباية التي تقل حصيلتها الآن عن ثلث ما ينبغي أن يجمع وأول خطوات تحسين الجباية تبدأ بإلزام مؤسسات حركة حماس ووزاراتها وبلدياتها بدفع ثمن ما تستهلكه ليتسنى للشركة أن تدفع بعض التزاماتها وما يتوجب عليها أن تساهم فيه من فاتورة الكهرباء.

كما دعا المجدلاوي الرئيس أبو مازن وحكومة التوافق ورئيسها د. رامي الحمد لله إلى إعفاء وقود محطة الكهرباء من ضريبة البلو وغيرها من الضرائب التي تتذرع بها إدارة الشركة ومرجعياتها لتبرير عجزهم وكذلك أدعو الرئيس والحكومة إلى تيسير فتح الاعتمادات البنكية لتشغيل خط 161 فأنتم المسؤولون عن هذا الشعب وأنتم مرجعيته ومن حقه عليكم أن تحسنوا شروط حياته وصموده، فهذا ما ينبغي أن يتقدم على أية اعتبارات أخرى.

وختم المجدلاوي بيانه بالقول :”وفي ظل تغييب عمل المجلس التشريعي وتعطيل صلاحياته وتعطّل عمل باقي الشرعيات والسلطات الرسمية في قطاع غزة فإنني أدعو كل القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة إلى أن تتحمل مسؤولياتها وتعمل فوراً من أجل الافراج عن المعتقلين ووقف الملاحقات وتأكيد حق الناس في التظاهر السلمي والديمقراطي للمطالبة بالكهرباء وبغيرها من حقوق المواطنين وأدعوها لأن تجد الآليات التي تمكنها من ضمان وصول المحروقات بكاملها إلى محطة توليد الكهرباء ووصول الكهرباء بكاملها إلى المشتركين .

كما دعا المجدلاوي القوى الوطنية والاسلامية في كلٍ من القطاع والضفة لأن تفرض بكل أشكال النضال السياسي والجماهيري على المعنيين الشروع الفوري في تنفيذ خطوات الحل العاجل والعمل على معالجة الأزمة جذرياً في المستقبل القريب.