قلقيلية: المحافظ يتفقد قاعات امتحان الاكمال لطلبة الثانوية العامة

قلقيلية/PNN- تفقد اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية، قاعة امتحان الاكمال للثانوية العامة – النظام القديم، وذلك للاطمئنان على سير الامتحان، ورافقه نائب مديرة التربية والتعليم خضر عودة.

وخلال تفقده القاعات دعا اللواء رواجبة الطلبة الى الجد والاجتهاد واستثمار الفرصة المتاحة للنجاح، منوهاً إلى ضرورة الانتباه إلى الأسئلة لضمان تحقيق أفضل النتائج، شاكراً مديرية التربية والتعليم جهودها المتواصلة للإعداد لهذا الامتحان، كما شكر الشرطة على تأمينها لقاعات الامتحان، وتواجدها الدائم حفاظاً على أمن الطلبة والامتحان .

خضر عودة اشار الى ان امتحان الاكمال يعقد للطلبة غير المستكملين تبعا للنظام القديم، وتستمر جلسات الامتحان حنى 30 من الشهر الجاري. وعلى مدار 11 يوم عمل.

يذكر أنه تم افتتاح امتحان الإكمال في محافظة قلقيلية بمساق التربية الإسلامية، ويبلغ عدد المشاركين في امتحان الإكمال 133 طالباً وطالب في عدد من المساقات.