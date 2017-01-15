الشرطة تكشف ملابسات سرقة وابتزاز مالي عبر الفيسبوك في الخليل‎

الخليل/ PNN – كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة سرقة وابتزاز عبر موقع الفيسبوك طالت احدى السيدات وألقت القبض على المشتبه به في مدينة الخليل.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة “بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها احدى السيدات للشرطة تتعلق بسرقة حسابها الشخصي ومحتوياته على موقع الفيسبوك من قبل مجهول وابتزازها ماليا مقابل عدم نشر صورها الشخصية، على الفور بدأت وحدة الجرائم الالكترونية بشرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة”.

وأضاف البيان بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة، تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه، وبالبحث معه افاد بسرقة الصور الشخصية للمشتكية من حسابها الشخصي وابتزازها ماليا مقابل عدم نشرها.

واكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة ولإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.