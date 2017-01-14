قرار بتسريع التحقيق في ملف نتنياهو وموزيس

بيت لحم/ PNN- تكتب صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية ان المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، ابيحاي مندلبليت، قرر تسريع التحقيق مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في قضية المحادثات المسجلة مع المحرر المسؤول لصحيفة “يديعوت احرونوت” نوني موزيس. وعلمت صحيفة “هآرتس” انه تم استدعاء مسؤولين كبار في الوسط الاعلامي لتقديم افاداتهم في الشرطة الاسرائيلية.

وكانت الشرطة الاسرائيلية قد استمعت هذا الاسبوع الى افادة النائب ايتان كابل (المعسكر الصهيوني) في قضية نتنياهو – موزيس. ورفضت الشرطة الاسرائيلية التطرق الى ذلك، ولم تنف او تؤكد الامر.

وكان كابل هو الذي بادر الى مشروع القانون الذي دعا الى اجبار ادارة “يسرائيل هيوم” على تسويق الصحيفة بمقابل مادي، ومنع توزيعها مجانا. وقال كابل انه لم يتم استجوابه حول “يسرائيل هيوم” او الرشاوى التي قدمتها “يديعوت احرونوت”، ظاهرا، الى النواب الذين دفعوا مشروع القانون.

ونشر الصحفي باروخ القرا من القناة العاشرة، مساء الخميس، بأن الرواية التي ادلى بها اري هارو، رئيس طاقم ديوان نتنياهو سابقا، امام الشرطة الاسرائيلية تختلف عن رواية رئيس الحكومة الاسرائيلي .

ويشار الى ان هارو هو الذي سجل المحادثات بين نتنياهو وموزيس، والتي عثرت عليها الشرطة الاسرائيلية خلال تفتيش اجرته لديه في قضية اخرى.

وتم في وقت سابق من هذا الأسبوع التحقيق مع وزير السياحة ياريف ليفين. وحسب التقديرات فقد سعت الشرطة الاسرائيلية الى معرفة ما اذا تحدث معه نتنياهو عن امكانية دفع قانون “يسرائيل هيوم” عشية الانتخابات.

وفي قضية الهدايا التي حصل عليها نتنياهو من رجال اعمال، تم يوم الاربعاء التحقيق مع زوجته سارة. وحسب الشبهات فقد حصل نتنياهو وزوجته على هدايا ثمينة تصل قيمتها الى مئات الاف الشواكل، من المنتج السينمائي ارنون ميلتشين. وقالت القناة العاشرة الاسرائيلية في مطلع الاسبوع انه خلال التفتيش في مكاتب ميلتشين تم العثور على ايصالات تؤكد شراء هدايا لنتنياهو وعقيلته بمبلغ يزيد عن 400 الف شيكل.

كما تم العثور على ايصالات مشابهة في مكتب الملياردير الاسترالي جيمس فاكر، الذي مول بشكل متعاقب هدايا لنتنياهو وفنادق ورحلات لابنه يئير.

وحسب الشبهات فقد سعى محاميه لدى وزير الداخلية ارييه درعي للحصول على مكانة اقامة دائمة في اسرائيل.

الى ذلك، دعت رئيسة مجلس الصحافة، قاضية المحكمة العليا سابقا، دالية دورنر، المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية ابيحاي مندلبليت، الى كشف التسجيل الكامل للمحادثات بين نتنياهو وموزيس.

وقالت دورنر لصحيفة “هآرتس” الاسرائيلية ان “الموضوع ينطوي على جانب جنائي ولكن من جهة اخرى ينطوي على جانب جماهيري من الدرجة الاولى. ولذلك فإنني اطالب المستشار بتسريع التحقيق واطلاع الجمهور على التسجيل الكامل للمحادثات”.

وأضافت دورنر: “اجراء محادثة كهذه بين شخصيتين هامتين في البلاد هي مسألة سيئة جدا ومحزنة جدا، واذا جرت فعلا، اعتقد انه يحق لنا كمواطنين معرفة تفاصيلها”. وقالت دورنر، ايضا: “هناك تحريض على وسائل الاعلام في اسرائيل، واشعر بالقلق ازاء الوضع. على السلطة الدفاع عن وسائل الاعلام، فهي الحارس، لكن هذا لا يحدث للأسف”. واضافت انه اذا اتضح صحة التفاصيل فانه يجب تلقين الدرس لكل ضالع فيها”.

قال النائب العام السابق للدولة المحامي عران شندر، لإذاعة الجيش الاسرائيلي، ان التفاصيل التي يجري نشرها حول الموضوع تؤكد انه جرى الحديث عن عرض رشوة. وهذا يتعلق بما تتضمنه التسجيلات.

كما قال قاضي المحكمة العليا المتقاعد الياهو ماتسا لإذاعة الجيش الائرائيلي، انه حسب ما يتم نشره عن القضية، من المؤكد وجود اسس لمخالفة الرشوة كما يعرفها القانون.