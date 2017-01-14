درعي: “اذا استقال نتنياهو سنتوجه للانتخابات”

بيت لحم/ PNN- تكتب صحيفة “يديعوت احرونوت” الاسرائيلية ان رئيس حركة “شاس”، ووزير الداخلية الاسرائيلية ارييه درعي قال: “اذا اضطر نتنياهو للاستقالة فسنتوجه نحو الانتخابات”.

وقد سئل درعي خلال حديث مع المقربين منه، كيف سيتصرف اذا اضطر رئيس الحكومة الاسرائيلية الى الاستقالة من منصبه في اعقاب تقديم لائحة اتهام ضده، فقال: ” انه لن تكون فائدة من تشكيل حكومة بديلة برئاسة مرشح آخر ” حتى اذا كان المرشح من داخل حزب الليكود.

وقدرت اوساط في الجهاز السياسي الاسرائيلي بأن المقصود اسفين فقط، وانه في حال عدم تمكن نتنياهو من الاستمرار في منصبه فان درعي سيكون مستعدا للمشاركة في تشكيل حكومة بديلة ولن يقود بالضرورة الى الانتخابات.