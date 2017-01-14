رام الله: السفارة التونسية تحيي الذكرى السادسة لثورة الياسمين

رام الله/ PNN- أحيت سفارة الجمهورية التونسية لدى دولة فلسطين، اليوم السبت، الذكرى السادسة للثورة التونسية “ثورة الياسمين”، التي اندلعت أحداثها في 17 ديسمبر 2010 عقب إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه.

وقال السفير التونسي في فلسطين الحبيب بن فرح، خلال الاحتفال نظم في رام الله وحضره العشرات من أبناء الجالية التونسية، ومواطنين فلسطينيين تخرجوا من الجامعات التونسية، وعدد من الفعاليات الرسمية والشعبية، “نحتفل اليوم بذكرى ثورتنا التونسية في بلدنا الثاني فلسطين، بعلاقات ثنائية ليست موقع تساؤل أو اختبار”.

وأضاف السفير التونسي: “إن هذه ذكرى للتحرر زادتنا فخرا وانتماء لتونس، التي فاجأت العالم وشكلت علامة فارقة في المنطقة، بما تحقق من ديمقراطية وحرية، وقدرة على ادارة الاختلافات والخلافات، وهو واحد من اهم انجازات ثورتنا التي احتضنها الشعب التونسي”.

واكد بن فرح ان اكبر التحديات التي تواجه تونس اليوم هي خطر الارهاب الذي يتهدد المنطقة بأسرها، وهو ما عطل كل جهود البناء والحرية والديمقراطية، مشيرا الى ان خط الدفاع الاول عن انجازات الثورة في وجه الارهاب هم ابناء الشعب التونسي انفسهم الذين اثبتوا ولاءهم وانتماءهم لوطنهم.

واستذكر السفير دماء شهداء الثورة التونسية الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل حرية تونس وتقدمها.

وفي نهاية الحفل كرم السفير التونسي المواطنة التونسية كوثر الزين صاحبة الفيلم الذي خلد الثورة الفلسطينية، إبان تواجدها في تونس.