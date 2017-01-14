الرئيس يفتتح سفارتنا لدى الفاتيكان: اعتراف المزيد من الدول بفلسطين يقربنا إلى السلام

الفاتيكان/ PNN- افتتح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، سفارة دولة فلسطين لدى الفاتيكان.

وقال سيادته في كلمة مقتضبة أمام الصحفيين، خلال حفل افتتاح السفارة، “التقينا قداسة البابا فرنسيس، وتحدثنا مطولا حول عملية السلام، وأكدنا أهمية محاربة الإرهاب والتطرف في كافة أنحاء العالم”.

وأضاف سيادته: “تطرقنا إلى المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده يوم غد الأحد في باريس، وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير (2334) بشأن الاستيطان”، وأعرب سيادته عن أمله بأن يكون موضع تنفيذ في أقرب وقت ممكن.

ودعا سيادته دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وقال: “اعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين يقربنا من تحقيق السلام”.

وفيما يتعلق بما تتناقله وسائل الإعلام حول نية الإدارة الأميركية الجديدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، قال سيادته: “نتمنى أن يكون ذلك غير صحيح، لأن ذلك سيعرقل عملية السلام. ندعو الرئيس المنتخب ترامب إلى فتح حوار بيننا وبين الإسرائيليين من أجل السلام”.

وفي نهاية حفل الافتتاح، رفع الرئيس علم دولة فلسطين على مقر السفارة.

وحضر حفل الافتتاح سكرتير دولة الفاتيكان انجلو بيتشو، ورئيس دائرة البروتكول سينيور بيتانموا، وعن الجانب الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، ومدير عام الصندوق القومي رمزي خوري، ومستشاري الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وللشؤون المسيحية زياد البندك، ووكيل عام حراسة الأراضي المقدسة الأب ابراهيم فلتس، وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسية.

يذكر أن دولة الفاتيكان اعترفت رسميا، بدولة فلسطين، يوم الأربعاء 13 مايو/أيار 2015.