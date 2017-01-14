الخضري: مضاعفة كميات الوقود ورفع الضرائب وتحسين التحصيل تسهم في تخفيف سريع لأزمة كهرباء غزة

غزة/ PNN- زار النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة والتقى مديرها المهندس سامي العبادلة وبحث معه الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الحالية.

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه عقب الزيارة السبت 14-1-2017 أن الحلول الآنية والسريعة لتخفيف حدة الأزمة تكمن بتزويد المحطة بكميات مضاعفة من السولار، حتى تتمكن من العمل بكامل طاقتها، إلى جانب إعفاء السولار الوارد للمحطة من ضريبة البِلو أو أية ضرائب أخرى، وتحسين نسبة التحصيل من المستفيدين.

ووجه الخضري نداء لدول النفط العربية بالإسراع في تزويد القطاع بما يلزمه من وقود تجاوزاً لهذه الأزمة الخطيرة، وتؤثر سلباً على أكثر من 2 مليون مواطن ومختلف مرافقه.

وأشار إلى أن أحد أبرز الحلول الاستراتيجية تكمن في مد خط غاز للمحطة بدلا عن السولار، لأنه سيشغل المحطة بكامل طاقتها، وهو أوفر في التكلفة.

وأضاف ” الحل الثاني هو مد خط جديد وما أصبح يتعارف عليه خط ١٦١ وسيوفر حوالي ١٠٠ ميجاوات جديدة”.

وأكد الخضري أن أهم خطوات تجاوز الأزمة، البعد عن التجاذبات السياسية والتعامل مع هذه الأزمة بروح المصلحة الوطنية العليا التي هي فوق كل اعتبار، وعلى الجميع تحمل المسئولية كل حسب مسئوليته وموقعه.

وفي ختام زيارته، تفقد الخضري المحطة وأطلع على آثار قصف الاحتلال للمحطة عدة مرات، واستمع للمعيقات الإسرائيلية وصول مستلزمات الصيانة في الأوقات المحددة.