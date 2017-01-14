جمعية حياة للعمل التنموي والتطوعي تعقد اجتماعها السنوي وتنتخب مجلس ادارة جديد

رام الله/ PNN- عقدت الهيئة العامة لجمعية حياة للعمل التنموي والتطوعي اجتماعها السنوي العادي ،وذلك اليوم السبت بمقرها في مدينة البيرة ، واستعرضت خلاله التقريرين الاداري و المالي للعام 2016 بالإضافة الى اعمال الجمعية ونشاطاتها التي نفذت خلال الدورة الحالية بحضور رئيس وأعضاء مجلس الادارة .

وقال رئيس الجمعية محمد العطاونة أن العمل الجماعي ، كان أبزر مساهم في نجاح الجمعية وأنشطتها ودورها ،وأن حياة سوف تقوم بدورة اجتماعات خلال الشهر الحالي لوضع خطة وبرامج لتطوير وتعزيز اداءها للمرحلة المقبلة.

وقدم أمين الصندوق احسان نصر التقرير المالي والذي تضمن ميزانية الجمعية .

وقد شارك أعضاء الجمعية بمداخلات حول الانشطة التي قدمها مجلس الادارة وقدموا بعض الاقتراحات الكفيلة بتحسين الأداء وتحقيق أهداف الجمعية .

وتم المصادقة على التقريرين الاداري والمالي واختيار مدقق حسابات خارجي للجمعية.

وفي نهاية الاجتماع تم انتخاب مجلس ادارة جديد بالتزكية وهم محمد العطاونة ، حسني شيلو ، ملاك كراجة ، احسان نصر ، رنا جودة، خالد مصلح ، جهاد ابو الرب، اكرم جلايطة ، امنة الدرابيع .