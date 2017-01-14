د. البرغوثي :مؤتمر باريس يظهر عزلة اسرائيل و لكنه لا يرتقي الى مستوى مؤتمر دولي

رام الله/PNN – صرح الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان انعقاد مؤتمر باريس بمشاركة سبع و سبعين دولة يمثل ضربة لسياسة حكومة نتنياهو الرامية الى نسف امكانية قيام دولة فلسطينية من خلال الاستيطان و الضم و التهويد، كما يعبر انعقاده مثل قرار مجلس الأمن الأخير عن عزلة اسرائيل و التظام العنصري الذي انشأته.

و لكنه أضاف ان المؤتمر لا يرتقي الى مستوى مؤتمر دولي للسلام يسعى الى اجبار اسرائيل على انهاء احتلالها و احترام القانون و القرارات الدولية .

و أضاف البرغوثي أن من نقاط ضعف المؤتمر انه يربط كل شئ بالمفاوضات الثنائية التي افشلتها وستفشلها اسرائيل.

وحذر من تبني المؤتمر لمعايير كيري التي يشوبها المس بالكثيرمن الحقوق الفلسطينية.

و طالب البرغوثي الدول الاوروبية المشاركة بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين كرد على رفض اسرائيل الوقح للمؤتمر وللارادة الدولية وعلى وصفها المؤتمر “بالخدعة”.

وقال د. البرغوثي انه آن أوان أن يدرك المجتمع الدولي ضرورة فرض المقاطعة والعقوبات على نظام الإحتلال و التمييز العنصري الإسرائيلي.