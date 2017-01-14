السماء تنتظر حدثا نادرا قريبا.. تعرف عليه

قال علماء فلك، إن السماء ستشهد حدثا نادرا بعد 5 سنوات، من الآن، عندما تلتقي نجمتان لتظهر نجمة جديدة.

وأضافوا حسب ما جاء في موقع صحيفة “تلغراف” البريطانية ” إن النجم الجديد سيكون اسمه “بوم ستار”.

وحسب العلماء فإن النجمة ستظهر، عام 2022، بكل وضوح في كوكبة الدجاجة، وسيكون بمقدور الجميع رؤيتها من خلال التلسكوبات.

وقال الدكتور مات والهوت، عميد كلية كالفن في ولاية ميشيغان، أنه “للمرة الأولى في التاريخ ستظهر بقعة مظلمة في السماء وبعدها بفترة قصيرة ستضيء”، مضيفا أن “بوم ستار من ألمع النجوم في السماء لمدة ستة أشهر، وستعود إلى لمعانها الطبيعي بعد سنتين أو 3”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتنبأ فيها علماء الفلك في بريطانيا بـ”ولادة” نجمة جديدة في السماء، وهو ما سيجعل الجميع يتسابق لتسجيل وتصوير هذه الظاهرة.

المصدر: وكالات