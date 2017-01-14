” فتح بشرق غزة ” تدين بشدة قيام اجهزة حماس باختطاف الاخ محمد الزعيم

غزة/PNN – تدين حركة ” فتح ” اقليم شرق غزة بشدة قيام جهاز الامن الداخلي التابع لحركة حماس باختطاف الأخ محمد سعيد الزعيم، أمين سر منطقة الشهيد صبحي أبو كرش بحي الشجاعية .

وترى الحركة ، بأن حملة الاعتقالات التي قامت بها قوى الأمن التابعة لحركة حماس، وطالت العشرات من أبناء وكوادر الحركة في كافة المناطق بقطاع غزة، ليست المدخل الصحيح لمعالجة أزمة مجتمعية ومطالب شعبية .

وتؤكد الحركة ، انها لم تدعو احدا للتظاهر والاحتجاج، وأن ما يجرى من احتجاجات ومطالبات شعبية، هو نتاج فقدان الامل بأبسط مقومات الحياة لدى المواطن بقطاع غزة، بفعل الحصار والانقسام الفلسطيني الفلسطيني . وأن محاولة تسيس المطالب الشعبية واتهام اطراف بعينها بأنها تقف خلفها أمر مرفوض وغير مقبول .

وتطالب الحركة، كافة المكونات السياسية والاجتماعية ومؤسسات حقوق الانسان بضرورة التدخل الفوري للافصاح عن مكان احتجازه الاخ الزعيم والافراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين .