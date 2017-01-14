اتلاف 199 مركبة ودراجة غير قانونية في جنين

جنين/PNN – أتلفت الشرطة اليوم 199 مركبة ودراجة غير قانونية تم ضبطها في أماكن مختلفة في محافظة جنين.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه واستمرارا للعمل والجهد المبذول التي تقوم به شرطة المحافظة للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية قامت الشرطة بإتلاف 147 مركبة و50 دراجة و2 تركتورون غير قانونية تم ضبطها في أماكن مختلفة بمحافظة جنين أثناء العمل الاعتيادي من قبل دوريات الشرطة .

واشار البيان الى انه وبعد فحص المركبات المضبوطة حسب الأصول والتأكد من عدم سلامتها للسير على الطرق العامة وعدم حصولها على التراخيص اللازمة من دائرة السير، تم إتلافها بهدف الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين، وذلك بحضور ممثل عن وزارة المواصلات واللجنة المشكلة من الشرطة لهذا الغرض .

وأكد مدير شرطة المحافظة العقيد حقوقي مهند صوان أن العمل الشرطي في مختلف مجالاته يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطن ومقدراته ولكي لا يصبح وجود هذه المركبات ظاهرة تؤدي إلى الإخلال بالنظام والقانون