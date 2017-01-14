3 أسرى يبدؤون أعواما جديدة بسجون الاحتلال

بيت لحم/PNN – يدخل ثلاثة أسرى اليوم الرابع عشر من كانون الثاني، أعوامًا جديدة من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم اثنان محكومان بالسجن المؤبد.

وذكرت إذاعة صوت الأسرى في بيان صحفي، أن الأسرى هم:

الأسير إياد محمود عبد الرحيم نصار (37 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير أحمد صلاح أحمد صلاح من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى أربعة عشر عام في السجون.

والأسير سلمان محمد سليمان سياجات المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.