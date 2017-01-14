برشلونة يعلن إقالة مسؤول بالنادي انتقد ميسي

برشلونه/PNN-اعلن نادي برشلونة الإسباني الجمعة إقالة بيري جراتاكوس مدير العلاقات المؤسسية بالنادي، بعد تصريحاته المثيرة للجدل والتي انتقد فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي بطريقة غير مباشرة.

وكانت إذاعة “راك 1” الكتالونية كشفت نية النادي الكتالوني بإقالة مدير العلاقات المؤسسية، وذلك كإشارة لدعم النجم الأرجنتيني من تصريحات جراتاكوس المثيرة للجدل.

وبرر النادي الكتالوني في بيان قرار إقالة مدير العلاقات المؤسسية بأنه راجع “لإعرابه عن رأي شخصي لا يتطابق مع رأي النادي، بعد قرعة كأس ملك إسبانيا”.

وكان جراتاكوس قال في تصريحات الجمعة: “بدون وجود إنييستا، ونيمار، وبيكيه، لن يظهر ميسي بهذه الكفاءة”.