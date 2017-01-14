ماذا قال النجوم المكرمين بمهرجان ضيافة بعد تكريمهم

الدوحة/PNN – عمر حديدي- في دورة الاولى من مهرجان “جوائز ضيافة” في دبي بعد النجاح الكبير الذي حققته بلبنان خلال الاربع السنوات الماضية ، حيث كرم المهرجان عدد كبير من النجوم من عشر بلدان مختلفة من العالم،ومن الملفت ان تكريم اخص الفنانين الذين حققوا نجاحات كبيرة في الفترة الاخيرة وارقام قياسية من كافة مضامر الحياة فقد كان النجوم الذين ادخلوا الحب والفرح الى قلوب الجمهور بصوتهم ومنهم من وجه رسالة توعوية من خلال ادوار جسدها اثرت بالمجتمع ومنهم من كان انسان بكل ما للكلامة من معنى بمد يد العون لهم.

قدمت الحفل الاعلامية الاردنية الابرز علا فارس التي اطلت بفستان اسود عكس مدى رقي شخصيتها، بحضور اكثر من 400 شخص.

بدأت الحفل بتكريم النجمة اليسا على نجاحاها الذي حققته خلال العام المنصرم لتشكر المهرجان على التكريم الذي يعني لها الكثير كما قدمت الشكر لمدينة دبي على اهتمامها بالفن،لتأدي بعدها أغنية “سهرنا يا ليل” من البومها الذي حمل نفس العنوان.

وتم تكريم نجم الراي الشاب خالد عن مجمل اعماله الفنية التي استطاعت ان تصل للعالمية وان تحقق مبيعات كبيرة،وبعد تسلمه الجائزة اهداها لزوجتة وشكر مدينة دبي بعدها قام بغناء مجموعة من انجح اغنايته على المسرح.

كما حصل النجم ماجد المهندس على تكريم على مجمل اعماله الفنية وقدم على المسرح اغنية “تناديك” التي لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور المتواجد بالحفل.

وبعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الفنانة التركية Nurgul Yesilcayبالوطن العربية عبرت عن سعادتها بأستلام جائزة عن كافة اعمالها الفنية وقدم الفقرة الممثل المصري محمد كريم،وفي تصريح لها وعدت الجمهور العربي بعمل مشترك قريباً.

وتم تكريم النجم السوري عابد فهد الذي كان مع الخطوات الاولى من بداية إطلاق مشروع الضيافة في دبي وأختصر تكريمه على المسرح بكلمات قليلة وقال “كل شيء يرد إلى أصله” شكراً ضيافة وشكرا دبي.

واكدت النجمة القديرية يسرا التي كرمت عن كافة اعمالها التي تخطت ال100 عمل فني ان بداية العام متفائلة لأنها بدأته بهذا التكريم، كما عبرت عن إعجابها بتنظيم الحفل واختيارات المهرجان للمكرمين وعبرت عن سعادتها لأنها تعتبر السعادة هي القناعة والرضا،وقدمت التكريم ليسرا الممثلة نادين الراسي التي قالت انها كانت تحلم ان تشاهد يسرا في السينما.

المطربة لطيفة التونسية التي كرمت ايضاً بالمهرجان عن مجمل اعمالها الغنائية وعن اخر مسلستها “كلمة سر” الذي شاركت به في الماراثون الرمضاني السابق.

وخلال تكريم المخرج المصري خالد يوسف تمنى ان يحل السلام والحب على جميع ارجاء الوطن العربي واعتبر ان هذا التكريم وحب الناس هو التعويض العادل لكل عذابات العالم.

وكرمت الاعلامية السعودية فاديا الطويل عن قصة حياتها المؤثرة وتحديها لمرض السرطان.

وعن دورة بمسلسل “خيانة وطن” تم تكريم الممثل حبيب غلوم الذي اعتبر ان هذا التكريم من أهم التكريمات كونه على أرضه وفي بلده دبي.

ولم يختفي عن المهرجان تكريم الشعراء حيث تم تكريم الشاعر علي خوار الذي اعتبر ان اجمل شعور هو ان يحصل الفنان على تكريم من ارض بلده واكد على فخره بهذا التكريم.