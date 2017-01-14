الاحتلال يكشف عن روبوت جديد لمواجهة الأنفاق

غزة/PNN-كشف جيش الاحتلال، عن روبوت عسكري جديد سيدخل في خدمة الجيش الإسرائيلي لمواجهة الأنفاق ومساعدة وحدات المشاة ووحدة الهندسة “يهلوم”.

وذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن الروبوت الذي يزن 15 كغم، قادر على العمل في كل الحالات الجوية وكذلك التضاريس وفي الضوء والظلام داخل الأنفاق وغيرها وتحديد أي خطر داخل تلك المناطق.

وأشار إلى أن الجيش أجرى تجارب على الروبوت وتم استخدامه بشكل تجريبي من قبل وحدة الهندسة مؤخرا في الضفة وحدود غزة، مشيرا إلى أنه يحتوي على أجهزة استشعار وليزر وقادر على كشف القنابل والعبوات وغيرها من الأسلحة.