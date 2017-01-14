خضوري .. بحث سبل التعاون المشترك مع وفد من جامعة اريزونا ومؤسسة أيركس

طولكرم/PNN – بحث رئيس جامعة فلسطين التقنية – خضوري، أ.د. مروان عورتاني، مع وفد من جامعة اريزونا (ASU) ومؤسسة ايركس(IREX) سبل التعاون المشترك فيما يتعلق ببرنامج التأهيل التربوي والتركيز على تدريب المعلمين قبل الخدمة في جامعة فلسطين التقنية خضوري، وضم الوفد الزائر كل من كرستين بويم وستيباني لاك، وسام ديغانجي، وعلياء شعار، وذلك بحضور منسقة البرنامج التأهيل التربوي د.نهى عطير وطلبة ملتحقين بالبرنامج.

بدوره، أكّد أ.د. عورتاني أن جامعة خضوري تسعى لتطوير الريادة والإبداع لدى طلبتها، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى دعم القيادة الشابة وتطوير برامج قيادية في التشبيك في هذا المجال، موضحاً ضرورة الاهتمام بصحة الطالب العقلية والروحية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير قدرات الطلبة في حل المشكلات وكيفية التعامل السليم معها.

وخلال اللقاء، تم مناقشة تفاصيل برنامج التأهيل عمل مقابلة مع مجموعة من طلبة البرنامج من قبل أعضاء الوفد الزائر والتعرف إلى نقاط القوة في البرنامج، وتم التطرق إلى طرق الحصول على وظيفة معلم بعد انهاء البرنامج، او اي فرص عمل ضمن اهتمامات الخريجين، وناقش الفريق الزائر مع الطلبة طرق التدريس، والتخطيط للفهم العميق، والتحديات التي تواجه الطلبة اثناء البرنامج والتي من ابرزها التدريب في المدرسة المتعاونة حيث لم يتلق معلمي هذه المدارس تدريباً لدور المعلم المرشد للطلبة المعلمين، بالإضافة إلى المشاكل التي تواجههم في الغرفة الصفية ومنها الفروق الفردية بين الطلبة، والتعلم المستمر، وبعض السياسات المدرسية التي تحد من تطبيق افكارهم التربوية التي تعلموها في برنامج التأهيل التربوي.

وفي نهاية اللقاء، قدّمت د. عطير بعض الاقتراحات لتطوير البرنامج، مثل تدريب معلمي ومديري المدارس المتعاونة، مع ضرورة تطوير مساق حول الفروق الفردية والتربية الخاصة، وتحسين البنية التحتية للغرف الصفية في الجامعة والمدرسة، موضحة أنه سيكون هناك تواصل حول الخطوات المستقبلية في حال توفرت معلومات أكثر من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية عن البرنامج المتوقع.