تربية سلفيت تشرع بعقد امتحان الاكمال لطلبة الثانوية العامة

سلفيت/PNN – شرعت مديرية تربية سلفيت بعقد امتحان الاكمال لطلبة الثانوية العامة حسب النظام القديم وذلك في مدرسة ذكور سلفيت الثانوية حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين للجلوس للامتحان من شتى الفروع الدراسية (128)طالبا وطالبة.

ومن المتوقع ان تستمر جلسات الامتحان حتى يوم السبت 28/1/2017. هذا وقام كل من مدير التربية امين عواد والنائب الفني محمد الاقرع ورئيس قسم الرقابة المالية والادارية وليد زهد بتفقد قاعة الامتحان والاطمئنان على سيره وسلامة الاجراءات وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم العالي حيث يشرف على ادارة اعمال قاعة الامتحان قسم الامنحانات الذي يترأسه د.عدلي باسم.