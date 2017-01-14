النيابة العامة وشرطة بيت لحم تحققان بوفاة مواطن

بيت لحم/PNN – فتحت النيابة العامه والشرطة في بيت لحم مساء اليوم السبت تحقيقا في ملابسات وظروف وفاة شاب يبلغ من العمر ٣٧عاما بداخل منزله ببلدة الخضر جنوب بيت لحم .

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات خلال حديثه لشبكة فلسطين الاخبارية PNN بان بلاغا ورد لغرفة عمليات الشرطة يفيد بوجود جثة لمواطن داخل منزله في الخضر على الفور تم تحريك قوة من ادارة المباحث العامة ومكافحة المخدرات وقسم التحقيق للمكان وعند وصولها تبين وجود جثة الشاب بداخل منزله وبجانبه كميه من مادة يشتبه ان تكون مادة الهيروين المخدر بلغت من الوزن 5 غم وادوات تعاطي .

وقد تم ابلاغ النيابة العامة و التي حضرت للمكان وقررت التحفظ على الجثمان وتحويله لمعهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على اسباب الوفاة .

وناشد ارزيقات كافة المواطنيين بضرورة ابلاغ الشرطة عبر الرقم المجاني ١٠٠عن اي شخص يتعاطى او يروج او يتاجر بالمواد المخدراة