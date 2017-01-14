بالفيديو: برشلونة يسحق لاس بالماس بخماسية نظيفة

برشلونة/PNN – تلاعب فريق برشلونة بضيفه لاس بالماس، وأسقطه بخماسية دون رد في المباراة التي جمعتها مساء اليوم السبت بملعب “كامب نو” ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

سجل خماسية البارسا كل من لويس سواريز “هدفين” وليونيل ميسي وأردا توران وأليكس فيدال في الدقائق 14 و52 و57 و59 و80، ليرفع “البلوجرانا” رصيده إلى 38 نقطة، ويقفز مؤقتًا للمركز الثاني، انتظارًا للقاء القمة غدًا الأحد بين ريال مدريد المتصدر ب40 نقطة، وإشبيلية الثالث ب36 نقطة بالجولة ذاتها، أما لاس بالماس تجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثامن.