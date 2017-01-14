عائلة فروانة بغزة تنتخب مجلسها التنفيذي

غزة/PNN – أجرت عائلة فروانة في غزة انتخابات مجلس العائلة التنفيذي وذلك ظهر الجمعة الموافق 13-1-2017م في منزل الدكتور صادق فروانة وسط مدينة غزة، وذلك بحضور عميد العائلة الحاج أبو حسن ومختارها الحاج أبو عاهد وأعضاء مجلس كبار العائلة، ووفد من أبناء العائلة من محافظة خان يونس.

وشارك في الانتخابات 74% من أبناء عائلة فروانة بغزة من أصحاب حق الاقتراع ممن يبلغون سن ستة عشر عاما فما فوق، واشرف على الانتخابات لجنة انتخابية مكونة من مأمون فروانة رئيسا وعضوية عبد الناصر فروانة ومحمد سمير فروانة ومازن محمد فروانة وايهاب عوني فروانة، الى جانب إشراف المحامي شريف عودة من نقابة المحامين.

هذا وقد ترشح لانتخابات مجلس العائلة التنفيذي 15 شخصا من أبناء العائلة، فاز تسعة منهم بأعلى الأصوات وهم: تامر صبحي فروانة، جمال عوني فروانة، محمد احمد فروانة، مالك احمد فروانة، توفيق صادق فروانة، مهدي اكرم فروانة، فراس فايز فروانة، اشرف حسني فروانة، سعيد سمير فروانة.

الجدير ذكره ان هذه المرة الثانية التي تجري فيها عائلة فروانة انتخابات مجلس العائلة، حيث كانت المرة الأولى في العام 2006، وتم مؤخرا اعتماد عميد ومختار ومجلس كبار العائلة والنظام الأساسي للعائلة، إضافة الى انتخاب ستة من مجلس كبار العائلة كلجنة استشارية لمساعدة المختار في عمله.