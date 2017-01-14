ماذا تعنى علامات آبل وأديداس وبي أم دبليو؟

باتت الماركات الشهيرة جزءًا من حياة الناس على الأرض، فهي تطالعهم في كل مكان، وتعيش معهم حتى في غرف نومهم أو حماماتهم. وزاد الانتشار المعرفي الرقمي من حجم تداولها، فماذا تعني علامة أديداس أو آبل أو تويوتا؟

آبل: معنى آبل رمزي إلى حد كبير، فقد قال مصمم هذا الكومبيوتر “روب يانوف” في شرح معنى اللوغو “اشتريت كمية من التفاح، وضعتها في إناء وأمضيت وقتاً أتأمل كيف أستوحي منها رمزاً، وعن طريق الصدفة قضمت إحداها، ثم تذكرت أن كلمة قضم بالانكليزية تعني “بايت” وهي نفسها التي يقوم عليها حساب سعة حافظة الكومبيوتر، وهكذا كانت التفاحة المقضومة هي الرمز”.

أديداس: اسم أديداس مشتق من إسم مؤسها، أدولف داسلر. وقد تغير لوغو الشركة على مر الزمن ولمرات عدة، لكنه احتوى دائماً الخطوط الثلاثة المائلة. هذه الخطوط تشكل مثلثاً يرمز الى جبل، وهو يرمز بدوره الى التحديات التي يتعين على كل الرياضيين قهرها.

بي أم دبيلو: يمثل الجزء المركزي من لوغو “بي أم في” كما هي التسمية الألمانية دوران مروحة الطائرة، ولهذا علاقة بتاريخ تقنيات صناعة الطائرات التي مثلت نشاط الشركة في البداية، ولكن الحقيقة البسيطة الأخرى، هي أنّ هذا الشعار بلونيه هو جزء من علم ولاية بافاريا الألمانية حيث ولدت الشركة.

أمازون: سر لوغو أمازون يكمن في السهم البرتقالي اللون الذي يحتضن الإسم من أسفل، فهو رمز لابتسامة تعبر عن رضا المستهك، كما أنه يمتد بين حرفي A و Z في إشارة الى شمولية مبيعات الشركة التي تضم كل شيء تقريباً، كما يقال في العربية “من الألف إلى الياء”.

تويوتا: لوغو تويوتا غريب الشكل، إنه تكبير لعين إبرة خياطة مر خلالها خيط، في إشارة إلى أصل تخصص الشركة التي بدأت منتجة لماكنات الغزل. وعلى كل حال فإنّ التفاصيل أيضاً تمثل مزجاً تعبيرياً لحروف إسم الشركة.

كوكا كولا: بين حرفي “O” و “L” بمكن ملاحظة علم الدنمارك، وهي محض مصادفة، ومع ذلك فقد استخدمت الشركة هذا الجزء من اللوغو للدعاية لمنتجاتها في الدول الاسكندنافية.

المصدر: الألمانية