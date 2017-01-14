نوال الزغبي ماذا صرحت ولمن غنت في كل يوم جمعة؟

بيروت/PNN تغطية-عمر حديدي- أطلت يوم الجمعة النجمة الذهبية نوال الزغبي في حلقة خاصة من برنامج “كل يوم جمعة” مع الاعلامي المصري عمرو أديب على قناة ON E TVالمصرية حيث افتتح الحلقة أديب بمقدمة اختصر بها نجاحات الزغبي على مدى العشرين سنة الماضية حيث قال”فنانة شقيانة اي تعبت عشرين سنة من الغناء وعشرين سنة من اعجاب الجمهور العربي بها وحبه لاطلالتها والاعمال التي قدمتها”لتدخل بعدها الزغبي الى الاستديو بغناء احدث اغنيتها “عم بحكي مع حالي”،لياكد بعدها أديب على حب الجمهور وتقديره للزغبي لينتقل بعدها للحديث عن اخر عمل مصور للزغبي وعن الكف الذي ضربت الزغبي الموديل الذي ظهر معها بالكليب لتأكد الزغبي انه حاولت كثيرا ان تتطبق هذا المشاهد وعند سؤالها اذ تعرضت لتعنيف رفضت الزغبي ان تجيب عن السؤال لتأكد ان المراة يجب ان تكون قوية وان تتكل على نفسها خصوصا ان في الوقت الحالي المراة اصبحت قادرة على ان تتوالى زمام امورها.

وخلال الحلقة عرض أديب فيديو قديم، لعروس تُخلع زوجها الجزمة، وتغسل رجليه، وطلب من نوال رأيها. فقالت: “لا تعليق، أنا مقلعش جوزي الجزمة.. هو إلي يقلعها.”

وعندما سألها عمرو: “فين الدلع؟”، أجابت “دلع إيه؟ أنا الّي أدّلع مش هو. ده رجل. هو إلّي يقلّعني السكربينة، مش أنا إلّي أقلّعه الجزمة.”

وأكّدت النّجمة الذهبيّة أنّني “أنا الستّ وأنا الأنوثة، وأنا حسّيت أنّ الصورة دي بشوفها من 50 سنة.”

وعن ردود أفعالها العنيفة تجاه بعض متابعيها على حسابها على تويتر التي اكدت من جانبها إنها لا ترد على أي من متابعيها إلا لو شعرت بالاستفزاز، وهذا حدث بالفعل في واقعة وجود مشادة بين متابعيها ومحبي الفنانة إليسا على حسابها على التويتر، مما دفعها للكتابة لهم بأنها ترفض هذه المشادات على حسابها. عمرو أديب تابع أسئلته لنوال الزغبي موضحاً لها إنه شاهد رد عنيف من قبلها على إحدى متابعتيها على تويتر، لترد عليه بأنها دعت عليها بالموت وأن تمرض بالسرطان فكتبت لها قائلة: “ربنا يخليكي أنت وأسرتك”، وهنا رد عمرو أديب مؤكداً لها إنها لم تجب بهذه الإجابة. ترددت قليلاً نوال الزغبي قبل أن تطلب من عمرو أديب أن يذكر هو بدوره الإجابة التي ردت بها لأنها لا تتذكرها، ليقول لها إنها أجابت بأمر يخص تربية الفتاة، لتؤكد نوال الزغبي بدورها إنها ردت هذه الإجابة العنيفة بالفعل لأن الفتاة استفزتها.

وعن أخر مستجدات طلاقها اكدت الزغبي انها ستحصل على وثيقة طلاقها في غضون الشهور القليلة المقبلة، وذلك بعد خلافات طويلة مع زوجها، معربة عن سعادتها بقرار الطلاق الذي اتخذته منذ فترة وتنتظر حدوثه بشكل رسمي.

وقالت الزغبي “لن أكرر الزواج مرة أخرى، فالرجل في حياتي لا يقدم ولا يؤخر، أنا سعيدة بحياتي هكذا، وقادرة على تحمل مسؤولية بيتي وأولادي”.

وأعربت الزغبي عن سعادتها باقتراب موعد طلاقها قائلة “أكيد سأكون سعيدة لأن أية امرأة عندما تطلب الطلاق، تسعى لأن تشعر بالحرية دون أية ضغوط أو قيود من أحد”.

وعند عرض صورة لتكريم عمرو دياب من قبل موسوعة جينيس العالمية على حصولة على اكبر عدد من الجوائز العالمية بين النجوم العرب لتعلق الزغبي على الموضوع ان دياب يستحق وهو فنان ذكي ونجاح لتغني بعدها باحساس عالي اغنية لعمرو دياب تحمل عنوان “ما بلاش نتكلم بالماضي” ليطلب اديب الزغبي بأعادة غنائها مرة اخرى.

وخلال الحلقة أدت الزغبي أغنية “جرح الماضي”للنجم وائل جسار لتأكد عن شدة اعجابها بالاغنية وتمنت لو الاغنية كانت لها،واكدت ان جسار فنان حقيقي ويمتلك احساس حقيقي وانه من الاصوات التي لا تنشز على المسرح.

وعن علاقتها بالنجمة شيرين عبد الوهاب صرحت الزغبي ان شيرين اخت وصديقة وعلاقته بها قوية جداً واكدت الزغبي ” الواحد لما يغني للفنانة شيرين عبد الوهاب لازم يعمل ميت حساب عشان هيغني لها”.

وأضافت النجمة الذهبية، “بس أنا ولا مرة تعمدت أغني لشيرين، وكتير أوي بسمع شيرين، وفي سياراتي ألبومات أغاني شيرين”،وادت خلال الحلقة اغنية “على بالي”و “اه يا ليل”.

وحول الارقام الخيالية على عدد المشاهدات عبر موقع يويتوب لبعض الفنانين، قالت نوال ان هذه الارقام مضروبة وانها تستطيع الآن شراء 50 مليون مشاهدة على يوتيوب والناس واعية من مبالغة الارقام والبعض يصدق ويعيش الكذبة، مؤكدة انها لا تشتري الملايين و”اللايكات” وهي تعرف مكانتها وقيمتها عند الناس.

وقالت انها تعشق الكلاب ولديها في منزلها 4 كلاب وتم عرض فيديو خلال حلقة تحت عنوان “اين كلبي” تعليقاً على حب نوال للكلاب.

وعن ابنتها تيا التي بلغت 18 عامًا تحب الشهرة وستدرس تصميم الازياء في لندن وانهما صديقتان ولكنها تعلم متى تكون والدة صارمة معها.

وعند سؤال أديب للزغبي عن كيم كارداشيان قائلاً “مش حابة تعملي زي كيم كارداشيان أو تقلديها؟” لترد الزغبي “لا أريد أن أقلدها”.

وتابع أديب: “مش عايزة تعملي أي عمليات تجميل، أو أي حته عندك في جسمك عايزها تبقي زي كيم كارداشيان؟” .. الأمر الذي دفع النجمة الذهبية للرد عليه ضاحكةً: “لا الحمد الله كل تمام”.

وقدمت الزغبي خلال الحلقة عدد من الاغاني الطربية منها “وطني” لسيدة فيروز،”حبيبتي من تكون” لعبد حليم حافظ،”بكرى يا حبيبي” لوردة الجزائرية،”في يوم وليلة “لأم كلثوم،واطربت الجمهور خلال الحلقة بغنائها “مش مسامحة”التي حملت عنوان البوم الاخير للزغبي ومن ارشيفها الفني قدمت “الليالي” و”طول عمري” واختمتت الحلقة بميدلي “بيلبقلك”. عمر حديد