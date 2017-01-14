PNN بالصور : عندما يتعانق الشهداء ويتلاقى الابناء يتحول حفل الخطوبة لمهرجان وطني .. ابناء البلبول وابو عكر مثالا 

بيت لحم/خاص PNN/ عندما يتعانق الشهداء في ملكوت السماء يتلاقى ابنائهم عرسانا فرحين على الارض بعد ان ولدوا من رحم المعاناة وكانهم يقولون اننا سنواصل الطريق التي رسمتوها قبل ان تقضوا شهداء على مذبح الوطن …

هكذا بدا اليوم حفل خطوبة الاسير المحرر محمد البلبول الذي انتصر على الاحتلال بامعائه الخاوية قبل اشهر ليؤكد مرة اخرى ان الشهداء لا يموتون وان ابنائهم يواصلون الطريق هذه الطريق استكملها محمد اليوم في حفل خطوبته على خطيبته مجد ابنة الشهيد عاطف ابو عكر معلنين ان الفكرة لا تموت وان البذرة تنبت وتملئ الوادي سنابل ….. وان الابناء يواصلون طريق الاباء من خلال الحياة .

حفل خطوبة الاسير المحرر محمد البلبول ابن الشهيد احمد البلبول على خطيبته مجد عاطف ابو عكر تحول اليوم لمهرجان وطني فلسطيني بشكل عام وفتحاوي بشكل خاص حيث حضره العديد من المسؤولين وعلى راسهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة وعيسى قراقع وزير هيئة شؤون الاسرى والمحررين والشيخ عكرمة صبري مفتي القدس ورئيس هيئة علماء المسلمين بالقدس بالاضافة الى العشرات من المسؤولين من وممثلي الفصائل الوطنية والمؤسسات الحقوقية التي تعنى بالاسرى ليتحول الحفل الى مهرجان وطني اطلقه الشيخ عكرمة صبري حينما قام وطلب يد ابنة الشهيد عاطف ابو عكر “المصون” مجد لتكون عروسا لابن الشهيد احمد البلبول ” محمد” فكان الرد من اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة رفيق واخ درب النضال والمقاومة التي مثلها الشهيد الراحل عاطف ابو عكر والشهيد احمد البلبول .

وقال اللواء فرج في رده ان هذا اليوم يعود به الى ايام النضال وازقة المخيم مخيم الدهيشة وما تحمله هذه الكلمات من معاني ثورية جميلة مشيرا الى ان الابناء يلتقون ليقولوا للاحبة الاباء الذين رحلوا اننا نلتقي لنكمل الطريق طريق الحرية والامل والحياة الكريمة .

واشار اللواء فرج انه يتذكر اليوم اباء هؤلاء المناضلين الشهيد احمد البلبول في ازقة البلدة القديمة مناضلا عنيدا متحديا للاحتلال وجبروته كما انه يتذكر الشهيد عاطف ابو عكر ابن النكبة رفيق الدرب في النضال وزميل البرش في سجون الاحتلال مؤكدا ان هذا الحضور بهذا الحجم وهذه الشخصيات هو دليل وفاء لدماء الشهداء .

واوضح اللواء فرج ان هذا الجمع في هذا اليوم يشكل استكمالا لطريق الحرية والسعي لحياة كريمة مشيرا الى ان الحفل هو لتذكر الاباء الشهداء وفتح الافاق امام الابناء الذين شرفوا مخيمهم وبيت لحم وفلسطين بالانجاز بالجامعات والانجاز الاهم مواصلة النضال والتاكيد على ان شعبنا ومناضليه طواق للحرية .

واشار اللواء فرج انه وبما ان العروسان ابناء مناضلين وشهداء من حركة فتح واسرى محررين فهو عرس وطني بامتياز وعليه لا بد من ان كلمة الرد لطلب الشيخ عكرمة صبري الخاص بطلب يد مجد ابنة الشهيد عاطف لتكون عروسا لابن الشهيد احمد البلبول الاسير البطل محمد يقدمها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي.

بدوره اشار زكي الى ان هذا اليوم هو يوم وطني فلسطيني بامتياز كونه حفلا لتذكر الشهداء الماضلين الذين ضحوا بدمائهم فداء لفلسطين في اطار مقارعتهمل لاحتلال في صفوف حركة فتح كما انه يوم وطني ايضا لانه يمثل لقاء الاحبة الشهداء الذين ناضلوا وجابهوا وقاوموا الاحتلال معا وها هم الابناء يواصلون طريق الحياة معا بهذا الحفل وهذه الخطبة مقدما تهانيه لابناء الشهداء في يوم فرحهم معاهدا اياهم ان تبقى فتح على العهد للشهداء .

وقدم زكي تهانيه للعائلتين متمنيا لهم التقدم والنجاح والازدهار في حياتهما سيما انهم ابناء الشهادة والمعاناة تقابلها الصمود والنضال .