الاحتلال يدعي احباط عملية طعن قرب حاجز مزمورية بين بيت لحم والقدس

القدس/PNN – ذكر موقع 0404 العبري ان جيش الاحتلال قام بمطاردة شاب فلسطيني بعد ظهر اليوم على حاجز مزموريا الواصل بين بيت لحم والقدس حيث لاذ الشاب الفلسطيني بالفرار بعد مطاردته وقام خلال هربه بخلع معطفه وتم العثور على ثلاث سكاكين لكنه تمكن من الهرب

ونقلا عن المتحدث باسم شرطة الاحتلال قال ان شابا فلسطينيا هرب من جنود الاحتلال على حاجز مزموريا الواصل بين القدس وبيت لحم واثناء هروبه خلع معطفه وعثر بداخله على ثلاثة سكاكين وقامت قوات الاحتلال بفتح تحقيقا بالحادثة، علما بان الحادثة وقعت بعد ظهر اليوم وتم النشر بعد خروج السبت حسب موقع 0404 العبري.