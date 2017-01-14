تجدد المسيرات المنددة بازمة التيار الكهربائي بغزة وامن حماس يقمعه بقوة السلاح

غزة//خاص PNN/ تجددت المسيرات المننددة بازمة الكهرباء في قطاع غزة من جهة والمستنكرة للممارسات امن حركة حماس واجهزتها الامنية التي تقوم بتنفيذ حملة اعتقالات ومطاردات للعديد من المواطنين الذين خرجوا مطالبين بانهاء الازمة التي تنعكس بشكل يومي على حياتهم وحياة ابناءهم

وقالت مصادر محلية ان المئات من المواطنين خرجوا في مسيرات في اكثر من منطقة في القطاع كانت على النحو التالي:-

ففي مخيم البريج وقرب دوار ابورصاص خرجت مسيرة حاشدة باتجاه شارع صلاح الدين وحضرت شرطه حماس واعتدت عليهم بالهروات وتم تفريقهم

وبعد صلاه العشاء خرجت مسيره من مخيم النصيرات من منطقه السوق بالقرب من صيدليه الزهور وقاموا باشعال اطارات السيارات وتم اطلاق النار بالهواء لتفريقهم و اعتقال 7 اشخاص من قبل مباحث حماس بعد ان تم محاصرتهم واعتقالهم.

وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة قامت شرطة حماس باعتقال مايزيد على خمسون ناشط شبابي اثناء مسيره كما وانطلقت مسيرة اخرى في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بغزة

وفي محافظة خانيونس اعتقلت مباحث حماس الشاب محمود خميس شراب ومحمد بربخ وادهم القصاص وعبداللطيف وادي وهم من الحراك الشبابي اثناء مسيرة في ميدان القلعة في خانيونس.