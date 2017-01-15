حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لسقوط امطار متفرقة

‏3 ساعات مضت مختارات PNN 167 زيارة

رام الله/PNN- توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو، اليوم الاحد، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على معظم المناطق، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

واشارت الى ان الجو يكون، يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاربعاء القادم، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الافقية.

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